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Умер культовый советский актер, звезда "Сибириады"

STYLERЗвёзды        09.06.2018 - 13:33
Фото: свеча (torange.biz)
Фото: свеча (torange.biz)

Актер играл на сцене более 50 лет

В субботу, 9 июня, в одной из московских больниц после непродолжительной болезни скончался звезда культовых фильмов Игорь Охлупин. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Маяковского в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни. Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста. Для всех Маяковцев это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении.

Фото: Игорь Охлупин (facebook.com/t.mayakovskogo)

Следует уточнить, что родился актер 17 сентября 1938 года, а в 1960 он закончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина и в том же году был принят в труппу Театра им. В. Маяковского, на сцене которого сыграл несколько десятков ролей. В нем он выступал более 50 лет.

В 1988-м году Охлупин получил звание народного артиста РСФСР, а среди наиболее известные его ролей – Сергей Серегин в "Иркутской истории"; Ераст Громилов в "Талантах и поклонниках"; Тригорин в чеховской "Чайке".

Наилучшими ролями Охлупина являются Морозко в спектакле Марка Захарова "Разгром" и Филипп Соломин в "Сибириаде" Андрея Кончаловского.

Фото: скриншот поста (facebook.com/t.mayakovskogo)

Напомним, в Москве на 56-м году жизни умер известный советский и российский актер Игорь Лях, известный многим по роли Леньки в фильме "Любовь и голуби". О его смерти сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин.

Информацию о смерти актера подтвердила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

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Теги: Россия, актер, умер
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