Умер участник группы "Кино": художник, музыкант и актер

Андрей Крисанов (в центре) (фото: joannastingray.com)

Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни

Умер Андрей Крисанов - известный советский художник, музыкант и актер, экс-участник культовой рок-группы "Кино". Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что Крисанов покинул этот свет на 53-м году жизни. Его сердце перестало биться в ночь на вторник, 7 августа.

Андрей Крисанов (слева) (фото: joannastingray.com)

О смерти Андрея сообщил один из основателей "Кино" Андрей Рыбин. А лично знавший покойного Сергей "Африка" Бугаев назвал причину смерти своего коллеги.

"Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание", - сказал он в интервью одному изданию.

По его словам, в последнее время художник очень сильно болел, это была продолжительная болезнь.

Он также добавил, что Крисанов внес большой вклад в творчество группы "Кино". Кроме того, что Крисанов во второй половине 1980-х годов являлся сессионным музыкантом группы Виктора Цоя, где играл на бас-гитаре, он оформил обложку к альбому "Группа крови", а также снялся в кинокартинах "Асса" и "Последний герой".

Андрей Крисанов (фото: joannastingray.com)

Также Крисанов входил в состав рок-секции ансамбля Сергея Курехина "Поп-механика", участвовал на записи нескольких композиций совместного экспериментального проекта музыкантов группы "Кино" и проекта Валерия Алахова и Игоря Веричева "Новые Композиторы" - "Start".

Был членом творческой группы "Новые Художники" и художником галереи Ultramarine Art Gallery. В 1986 году наряду с другими ленинградскими художниками и музыкантами получил в подарок от Энди Уорхола банку томатного супа "Кэмпбелл" с автографом.

Напомним, что 6 августа умер известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский.