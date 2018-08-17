Умер знаменитый поэт, прославивший Аллу Пугачеву

Фото: acebook.com/LUBERTSYRIAMO

Скончался поэт, благодаря которому прославились многие звезды российской эстрады

Сегодня, 17 августа, стали известно о смерти известного советского и российского поэта и автора песен Николая Зиновьева. Ему было 73 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец и композитор Игорь Николаев.

Фото: Николай Зиновьев (ensemles.ru/zinovev)

"Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу - вспомните его песни!.. Полёт на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...", - написал он в публикации.

Фото: Николай Зиновьев (instagram.com/igor_nikolaev_music)

Также Николаев указал, что его песни, такие как "Паромщик", "Афганский ветер", "Мастер и Маргарита" также были сделаны на слова поэта.

"Конечно, есть еще песни, по каким-то причинам незаписанные или невышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного", - добавил певец.

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Композиция "Паромщик", слова которой сочинил Николай, получила наибольшую известность в 1985 году, когда с ней стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года" Алла Пугачева. Поэт также известен по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева, Игоря Демарина, Юрия Эриконы, Лоры Квинт, Алексея Мажукова, Петрэ Теодоровича. Эти песни звучат в исполнении Иосифа Кобзона, Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Николая Караченцова, Михаила Боярского, Александра Михайлова, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле, Людмилы Гурченко и многих других известных артистов.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару "Красная стрела" и "А музыка звучит".

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