Иллюстративное фото (pealinn.ee)

Певцу было 86 лет

В Эстонии умер известный оперный певец Тео Майсте. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национальной оперы Эстонии.

Известно, что певцу Тео Майсте было 86 лет. Причины его смерти не сообщаются.

Фото: Тео Майсте (delfi.ee/ Andres Putting)

Тео-Эндель Фридрих Майсте родился 29 августа 1932 года в городе Выру, Эстония.

Закончил Таллиннскую консерваторию в 1962 году. В 1960-х годах был солистом театра "Ванеймуне", а после – много лет проработал в труппе Эстонского театра оперы и балета. Много гастролировал, в том числе и за рубежом.

В 1970 году получил звание Заслуженного артиста Эстонской ССР, в 1976 – народного артиста. В 1977 году Тео Майсте получил престижную премию Георга Отса, а в 2002 году был удостоен Ордена Белой звезды 4-го класса. Преподавал в Таллиннской консерваторию.

В репертуаре Тео Майсте были такие известные спектакли, как "Борис Годунов" Мусоргского, "Дон Жуан" Моцарта, "Дон Карлос" Верди, "Фауст" Гуно, "Русалка" Даргомыжского, "Князь Игорь" Бородина, "Катерина Измайлова" Шостаковича, "Сирано де Бержерак" Тамберга.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный детский писатель Эдуард Успенский. Он скончался в собственном доме под Москвой.

А также мы сообщали о том, что на следующий день после собственного дня рождения скончалась известная оперная певица.

Видео: РБК-Украина