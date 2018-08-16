Ілюстративне фото (pealinn.ee)

Співакові було 86 років

В Естонії помер відомий оперний співак Тео Майсте. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Національної опери Естонії.

Відомо, що співакові Тео Майсте було 86 років. Причини його смерті не повідомляються.

Фото: Тео Майсте (delfi.ee/ Andres Putting)

Тео-Эндель Фрідріх Майсте народився 29 серпня 1932 року в місті Виру, Естонія.

Закінчив Талліннську консерваторію в 1962 році. У 1960-х роках був солістом театру "Ванеймуне", а після – багато років пропрацював в трупі Естонського театру опери та балету. Багато гастролював, в тому числі і за кордоном.

У 1970 році отримав звання Заслуженого артиста Естонської РСР, в 1976 – народного артиста. У 1977 році Тео Майсте отримав престижну премію Георга Отса, а в 2002 році був удостоєний Ордена Білої зірки 4-го класу. Викладав в Талліннській консерваторію.

У репертуарі Тео Майсте були такі відомі спектаклі, як "Борис Годунов" Мусоргського, "Дон Жуан" Моцарта, "Дон Карлос" Верді, "Фауст" Гуно, "Русалка" Даргомижського, "Князь Ігор" Бородіна, "Катерина Ізмайлова" Шостаковича, "Сірано де Бержерак" Тамберга.

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Відео: РБК-Україна