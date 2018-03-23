Ушла из жизни украинская певица, возродившая балладу "Пливе кача по Тисині"

Умерла народная артистка Вера Баганич

На Закарпатье в четверг, 22 марта, ушла из жизни украинская певица Вера Баганич, возродившая балладу "Пливе кача по Тисині". Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОДА, передает "ПроЗахід".

Народная певица и заслуженная артистка Украины Вера Баганич (по мужу Гамага) родилась 5 апреля 1937 года в пгт Воловец в многодетной семье.

По данным издания, музыкальные способности певица унаследовала от родителей. В 16 лет она победила на Закарпатском областном конкурсе народной самодеятельности, а в 23 года - получила диплом I степени на Республиканском конкурсе самодеятельного искусства Украины.

Фото: Вера Баганич (kultura.uz.ua)

В 1961-м Вера Баганич стала одной из солисток Государственного заслуженного Закарпатского народного хора, репертуар которого обогатила музыкальным фольклором края.

Фото: Вера Баганич (kultura.uz.ua)

"Глубокий альтовый тембр певицы в сочетании с высокой эмоциональностью позволяли правдиво раскрывать коллизии музыкальных произведений и пропускать их через душу. Соло Веры Баганич воплощало трагедийность и глубокий психологизм, помогало понять величественную красоту народного гения и неизменно оказывало сильное впечатление на слушателей", - отметили в издании.

Баганич славилась исполнением баллад "Під дубиною, під зеленою" и "Пливе кача по Тисині". Последняя композиция была ​​найдена и возрождена певицей, а в 2014 году в новой обработке стала народным реквиемом Небесной сотни.

Видео: Піккардійська терція - "Пливе кача" неофіційний кліп (YouTube/Andriy Lviv)

Ранее сообщалось, что скончалась знаменитая ведущая Евровидения.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)