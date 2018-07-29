"Усы Пескова проявились": фото Ани Лорак с Навкой рассмешило сети

Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи сети утверждают, что Навка похожа на сказочного персонажа

Опальная украинская исполнительница Ани Лорак, проживающая на территории РФ, опубликовала в социальной сети Instagram снимок Татьяной Навкой. Бывшая фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по мнению пользователей интернета выглядит старше своих лет.

"С замечательной, харизматичной девушкой", - пишет под фотографией Каролина Куек.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Фото: (instagram.com/anilorak)

Поклонники Лорак раскритиковали внешность Навки, указав на очень неудачный ракурс. Также они обнаружили седые волосы, постаревшее лицо и усы. Пользователи сети неоднократно пошутили над семейной традицией, касаемо усов в ее браке с Песковым.

"Усы Пескова проявились", "Навка как трансвестит здесь выглядит!", "На армянскую бабушку похожа Навка", "Если бы не отметили, то никто бы ее не узнал", "Каролина, вы специально это сделали, фото такое. Я красавица, а она вот какая", "Баба Яга", " Пьяная что ли такие фото выставлять с Навкой не получившейся", "Навка, как баба Яга", "Лорак здесь тоже некрасивая. Неудачное фото для двоих девушек))", "Не Навка, а баба Яга", "Ужас(((", — пишут пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что скандальная Ани Лорак недавно рассказала, как прячется на улицах.

Ранее Ани Лорак решила рассказать, как ей удалось вырваться из нищеты.

Следует напомнить, что недавно фанаты Ани Лорак жестко раскритиковали за неудачное фото.

Видео: (video.rbc.ua)