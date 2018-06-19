"В кровати, Крыму, на Марсе": Ольга Фреймут удивила фанов странным вопросом

Философский вопрос Ольги Фреймут разделил подписчиков на два лагеря: одни отшутились, а вторые не на шутку задумались

Украинская телеведущая Ольга Фреймут немного обескуражила своих instagram-подписчиков странным вопросом. Так, известная "ревизор" уточнила у фанов, где они жили в предыдущей жизни.

"А де ви жили в попередньому житті?" – задала вопрос Фреймут.

При этом ведущая опубликовала фото, где она с загадочным видом и со стаканчиком кофе в руках стоит на фоне старого здания. Предположительно, снимок был сделан в Лондоне, где недавно Фреймут с мамой и дочкой посетила концерт американской певицы Бейонсе.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Подписчики ведущей неоднозначно восприняли ее вопрос, поэтому многие решили просто отшутиться. Из-за чего под постом Фреймут собралось немало забавных ответов на тему того, где же могли жить ее фаны в предыдущей жизни.

"Я больше 10 тысяч лет живу на этой планете, поэтому честный ответ будет – везде", - пишет ira.irox.

"На Марсе", - шутит funkyfish906.

"В океане", - отмечает stasygra99.

"В раю", - улыбается yan_khmilevkiy.

"В Нарнии", - шутит nazarchik_oleynik.

"В одном из тестов в прошлой жизни я был дочерью в богатой семье, которая занималась производством вин. Но наш особняк, включая всю мою семью, сожгли крестьяне вместе с домом. Ba-da-bums", - фантазирует ar4ekov.pavel.

Скриншот комментариев instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Однако не все восприняли вопрос Фреймут шутливо, некоторые постарались вдумчиво ответить на философский вопрос.

"Мой ответ на этот вопрос такой же - прекрасный и любимый город Донецк, а новая жизнь тоже у моря, в Евпатории", - пишет garrybrown88.

"В США... Невероятно обожаю все, что с этой страной связано, при чем ни разу там не был", - признается ru_key.

"В предыдущей жизни я жила в Авдеевке, это поистине незабываемый городок, я его всегда любила и буду любить, именно там остался огромный кусочек моей души!" – комментирует katarina09ms.

Скриншот комментариев instagram.com/freimutolia

Напомним, ранее Ольга Фреймут умилила сеть, показав фото мужа и маленького сына.

"Ты мое все", - трогательно подписала тогда один из снимков Ольга.

Интересные факты об Ольге Фреймут