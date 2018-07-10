"В свои 43 года я - бомж": известный певец лишился квартиры за $100 тыс.

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В настоящее время Шура намерен брать ипотеку, чтобы иметь крышу над головой

Популярный некогда российский певец Шура лишился квартиры. Об этом сам артист рассказал в передаче "Привет, Андрей".

Шура рассказал, что жилище он приобрел еще в 2003 году за $100 тыс. В то время певец боролся с наркотической зависимостью и, поддавшись обману, переписал недвижимость на другого человека - сотрудника некой строительной фирмы.

"Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно... К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость", - объяснил Александр Медведев (настоящее имя артиста).

Шура в эфире передачи "Привет, Андрей"

Он сказал, что за эти годы очень полюбил свою квартиру, а также поблагодарил новых жильцов за то, что позволили ему пожить там еще два месяца.

"Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я - бомж", - посетовал певец, добавив, что собирается брать ипотеку без первоначального взноса.

Напомним, что пик популярности Шуры приходится на конец 1990-х годов. Он приобрел известность за счет эпатажной манеры исполнения и запоминающейся внешности - особенностью исполнителя до некоторого времени являлось отсутствие передних зубов. Его песни "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и другие стали объектами многочисленных пародий.

Видео: РБК-Украина

Напомним, недавно семью украинских журналистов Юлии и Михаила ограбили на пляже Малаги в Испании.