Украли даже обувь: в Испании ограбили украинских журналистов

Туристы четыре дня скитались по Испании

Семью украинских журналистов Юлии и Михаила ограбили на пляже Малаги в Испании. О злоключениях своей семьи Юлия рассказала на своей странице в Facebook.

У Юлии и Михаила был последний день отпуска. Перед сборами домой, они отправились на пляж, чтобы в последний раз искупаться. Там они буквально на пару минут потеряли бдительность, когда мыли ноги под краном и остались без всех своих вещей.

"Рюкзак с деньгами, карточками, телефонами нашими, паспортами. Пошли мыть ноги к кранику, и Миша говорит: "Юля, а где моя обувь?". Я бросаюсь смотреть – а обуви тоже нет", – рассказала Юлия.

Босиком они отправились в полицейский участок, чтобы написать заявление, но он уже закрылся. Ночь им пришлось провести на пляже. Утром они смогли составить заявление и полицейский, который их принял, накормил пару завтраком, оказал всяческую помощь и даже купил Юле шлепки.

Потом пара отправилась в консульство Украины в Малаге, так как надеялась на помощь наших дипломатов. Однако, из-за празднования Дня конституции в консульстве были выходные и 4 дня ребята вынуждены были ожидать встречи с вице-консулом.

Он сообщил ребятам, что за временные удостоверения личности им нужно заплатить по 28 евро с каждого. Тот факт, что пара остались без денег, без крыши над головой, в расчет не брался.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что у них такие порядки. Документ можно выдать только в обмен на квитанцию об уплате консульского сбора.

Деньги им помогли собрать люди, которые находились в очереди. А в консульстве им объяснили неофициально, что их не ограбили, а похитили вещи, оставленные без присмотра, значит помощь им не полагается.

Владелец квартиры, которые они снимали на период отпуска, дал им свой аймак. Деньги на обратные билеты помогли собрать друзья в Украине. Кроме того, в Испании нашлись соотечественники, которые приютили у себя Юлю и Михаила на несколько дней.

Известно, что в среду, 4 июля, они наконец-то отправились домой.

Скриншот поста (facebook.com/iuliialevitska)

Кстати, украинские туристы провели 16 часов в аэропорту Анталии.

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