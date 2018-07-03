"Это уже ваши проблемы": украинские туристы провели 16 часов в аэропорту Анталии (фото)

В сети рассказали о новых приключениях украинских туристов заграницей

Украинские туристы не могут вылететь на родину с отдыха в Анталии (Турция). Об этом говорится на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Туристы провели в ожидании более 16 часов. Представители турфирмы даже не предоставили им воду или еду.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Катерина: 02.07.2018 Анталия - Киев, Join Up, в ожидании более 16 часов. Изначально рейс DM/SSV 2162 по документам должен был вылетать в 05:30 утра, а по факту улетел в 21:45. Представители Join Up оставили нас всех в аэропорту где-то в 15:00 со словами "Это уже ваши проблемы, стойки регистрации будут позже", ни еды, ни вода не предоставили…", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Турист Екатерина, которая также попала в этот неприятный инцидент, отмечает, что среди отдыхающих было много детей.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По ее словам, у оператора Join Up были одни фразы: "так получилось", "мы не знаем, почему рейс переносят 5 раз подряд".

Более того, туристам цинично заявили, что "вы знали, на что шли".

"Люди в бешенстве, были и беларусы, писали жалобу в Минтранспорта, а у компания Join Up были одни фразы: "так получилось", "Мы не знаем почему рейс переносят 5 раз подряд" и самая яркая фраза "Вы знали на что шли". А также нам врали все представили компании Join Up!" – рассказала Екатерина.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи соцсети были возмущены таким инцидентом и рассказали подобные истории, которые случались с ними при перелете на отдых.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Украину из Пальма-де-Майорки не могли вылететь 160 украинских туристов.

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