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"Це вже ваші проблеми": українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 15:37
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

У мережі розповіли про нові пригоди українських туристів за кордоном

Українські туристи не можуть вилетіти на батьківщину з відпочинку в Анталії (Туреччина). Про це йдеться на сторінці спільноти dtp.kiev.ua Facebook.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Туристи провели в очікуванні більш 16 годин. Представники турфірми навіть не надали їм воду або їжу.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Катерина: 02.07.2018 Анталія - Київ, Join Up, в очікуванні більш 16 годин. Спочатку рейс DM/SSV 2162 за документами повинен був вилітати о 05:30 ранку, а за фактом полетів в 21:45. Представники Join Up залишили нас всіх в аеропорту десь в 15:00 зі словами "Це вже ваші проблеми, стійки реєстрації будуть пізніше", ні їжі, ні вода не надали...", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Турист Катерина, яка також потрапила в цей неприємний інцидент, зазначає, що серед відпочиваючих було багато дітей.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

За її словами, у оператора Join Up були одні фрази: "так вийшло", "ми не знаємо, чому рейс переносять 5 разів поспіль".

Більш того, туристам цинічно заявили, що "ви знали, на що йшли".

"Люди в сказі, були й білоруси, писали скаргу в Мінтранспорту, а компанія Join Up були одні фрази: "так вийшло", "Ми не знаємо чому рейс переносять 5 разів поспіль" і сама яскрава фраза "Ви знали на що йшли". А також нам брехали все представили компанії Join Up!" – розповіла Катерина.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі соцмережі були обурені таким інцидентом і розповіли подібні історії, які траплялися з ними при перельоті на відпочинок.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що в Україну з Пальма-де-Майорки не могли вилетіти 160 українських туристів.

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Теги: туристи, Аеропорт
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