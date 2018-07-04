Вкрали навіть взуття: в Іспанії пограбували українських журналістів

Туристи чотири дні блукали по Іспанії

Сім'ю українських журналістів Юлії та Михайла пограбували на пляжі Малаги в Іспанії. Про поневіряння сім'ї Юлія розповіла на своїй сторінці в Facebook.

У Юлії та Михайла був останній день відпустки. Перед зборами додому, вони вирушили на пляж, щоб в останній раз викупатися. Там вони буквально на кілька хвилин втратили пильність, коли мили ноги під краном і залишилися без всіх своїх речей.

"Рюкзак з грошима, картками, телефонами та нашими паспортами. Пішли мити ноги до крана, і Міша каже: "Юля, а де мое взуття?". Я кидаюся дивитися – а взуття теж немає", – розповіла Юлія.

Босоніж вони вирушили в поліцейську ділянку, щоб написати заяву, але вона вже закрилась. Ніч їм довелося провести на пляжі. Вранці вони змогли скласти заяву і поліцейський, який їх прийняв, нагодував пару сніданком, надав всіляку допомогу і навіть купив Юлі шльопанці.

Потім пара вирушила до консульства України в Малазі, так як сподівалася на допомогу наших дипломатів. Однак, через святкування Дня конституції в консульстві були вихідні і 4 дні вони змушені були чекати зустрічі з віце-консулом.

Він повідомив парі, що за тимчасові посвідчення особи їм потрібно заплатити по 28 євро з кожного. Той факт, що подружжя залишилися без грошей, без даху над головою, в розрахунок не брався.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що у них такі порядки. Документ можна видати тільки в обмін на квитанцію про сплату консульського збору.

Гроші їм допомогли зібрати люди, які перебували в черзі. А в консульстві їм неофіційно пояснили, що їх не пограбували, а викрали речі, залишені без нагляду, значить допомога їм не належить.

Власник квартири, які вони знімали на період відпустки, дав їм свій аймак. Гроші на зворотні квитки допомогли зібрати друзі в Україні. Крім того, в Іспанії знайшлися співвітчизники, які прихистили у себе Юлю і Михайла на кілька днів.

Відомо, що у середу, 4 липня, вони нарешті вирушили додому.

Скріншот поста (facebook.com/iuliialevitska)

До речі, українські туристи провели 16 годин в аеропорту Анталії.

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