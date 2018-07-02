Вакарчук с Гудимовым дали душевный концерт во Львове в память о друге (видео)

Музыканты объединились для выступления в память об их погибшем друге

Украинский музыкант Святослав Вакарчук и Павел Гудимов – бывший гитарист группы "Океан Ельзи" – снова выступили на одной сцене во Львове, сообщает "24 канал".

Поводом для благотворительного концерта музыкантов послужила внезапная смерть их друга – радиоведущего Олега Мосесова.

Несмотря на то, что это был камерный концерт в маленьком зале, послушать песни из раннего творчества "Океана Ельзи" пришло более сотни человек. Там звучали песни из первых альбомов известного коллектива, написанные еще во Львове: "Отпусти" и "Каменный лес".

Видео с совместного концерта Святослава Вакарчука и Павла Гудимова (24tv.ua)

Идея провести благотворительный концерт зародилась у музыкантов еще в декабре 2017 года, сразу после того как Олег Мосесов ушел из жизни. В перерывах между исполнением песен музыканты вспоминали о своем друге и делились этими воспоминаниями.

"Поскольку он хорошо разбирался в музыке, то он говорил: вот здесь-то ему не хватает, тут ему что-то нравится, здесь, наоборот, можно что-то усилить. То есть, он был так называемым критиком. Но с другой стороны – он делал функцию пиар-менеджера: договаривался с журналистами", – рассказал Святослав Вакарчук.

В свою очередь Павел Гудимов отметил: "Знаете, это не благотворительность или помощь, это соучастие и сочувствие, потому что Олег для нас – близкий человек. И несмотря на то, что он ушел из жизни, он остался в нашей жизни. Поэтому все мы будем объединены той памятью, воспоминаниями о нем".

"Это очень важно, когда музыканты держатся и показывают пример, когда они могут поддержать своего коллегу, человека, который был важен для их становления", – прокомментировала зритель и поклонница группы "Океан Ельзи" Наталья Попович .

Атмосфера камерного концерта и благородная цель друзей не оставила зрителей равнодушными. Выступление Святослава Вакарчука и Павла Гудимова позволило собрать приблизительно 250 тысяч гривен. Эти деньги позволят сыну их друга – 13-летнему Даниилу готовиться к шахматным турнирам на протяжении следующих трех лет. Ведь развиваться в шахматном спорте – это цель всей его жизни.

Напомним, что 24 октября стало известно о смерти известного радиоведущего "Люкс FM" Олега Мосесова.

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