Василию Ломаченко русалка подожгла руку (видео)

Фото: Василий Ломаченко (РБК-Украина)

Спортсмен не пострадал после трюка

Чемпиону WBA в легком весе Василию Ломаченко подожгли руку. Сиротствующее видео боксер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"LomaFIREchenko" – подписал видео спортсмен.

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 29 Лип 2018 р. о 4:33 PDT

Видео: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На кадрах запечатлено, как переодетая в костюм русалки девушка поджигает руку Василию Ломаченко. В результате трюка спортсмен не пострадал – фокус прошел успешно.

Ранее Ломаченко удивил компанией за завтраком.

"Ланч в компании Василия Ломаченко и Сильвестра "Rocky" Сталонне", - отмечается на странице боксера.

Кстати, украинцы раскритиковали Ломаченко за поддержку крестного хода УПЦ МП.

"Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия крещения Руси состоится в пятницу 27 июля в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князя Владимира в Киево-Печерскую Лавру. Начало в 13.00. Не пропустите!" – написал боксер.

В комментариях пользователи негативно отнеслись к словам Ломаченко.

"Эм...что? Московские попы из ФСБ устраивают очередную провокацию против Украины, а пиарщики Ломы помогают рекламировать эту ху*тень?" – пишут они.

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