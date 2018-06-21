Ведущая Катя Осадчая заинтриговала поклонников львовскими фотографиями

Причину поездки ведущая хранит в тайне

Известная телеведущая Катерина Осадчая прогулялась по Львову. Фотографии из поездки Осадчая опубликовала в своем Instagram.

На первой фотографии ведущая передачи "Светская жизнь" показала, как она утром вылетает из столичного аэропорта "Борисполь". На Катерине Осадчей белая футболка с надписью и солнцезащитные очки.

Скриншот фото (instagram.com/kosadcha)

На следующем снимке телеведущая уже гуляет по Львову. На ней платье миди с цветочным принтом, коричневые сандалии и все те же солнцезащитные очки.

"Львовские двери", - так подписала Осадчая эту фотографию.

Скриншот фото (instagram.com/kosadcha)

А буквально час назад Катерина опубликовала еще одну фотографию, снятую во Львовском оперном театре. На этом фото телеведущая в розовом вечернем платье с открытыми плечами.

Скриншот фото (instagram.com/kosadcha)

Кстати, недавно мы писали о том, как Катя Осадчая на метле повеселила сеть.

Популярная телеведущая Катя Осадчая решила немного повеселиться, разбавив "гламурные" фото на своей instagram-страничке забавным домашним снимком.

Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее "ведьмочкой".

Звездная пара Горбунов и Осадчая