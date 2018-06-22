Вера Брежнева поделилась редким фото со своим мужем

Звездная пара не часто афиширует свою личную жизнь

Известная певица Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками новым фото в своем Instagram. На трогательном снимке видно звезду и ее супруга, Константина Меладзе.

Пара не любит делиться деталями семейной жизни. Они редко появляются вместе на публику, а недавно певица уехала одна в Италию, после чего пошли слухи, что в их семейном быту какие-то раздоры.

Таким домашним фото Брежнева еще не делилась ни в одной соцсети.

Напомним, Мелания Трамп поразила роскошным платьем на встрече с королем и королевой Испании.

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