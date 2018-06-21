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Мелания Трамп поразила роскошным платьем на встрече с королем и королевой Испании

STYLERСтиль и мода        21.06.2018 - 04:30
Фото: Мелания Трамп (flickr.com)
Фото: Мелания Трамп (flickr.com)

Жена Дональда Трампа произвела на всех потрясающее впечатление

На днях состоялась встреча президента США Дональда Трампа и короля Испании Филиппа VI. На приеме присутствовала первая леди США Мелания Трамп, которая сразила всех своим роскошным нарядом, в очередной раз закрепив за собой звание самой стильной женщины Америки.

Фото: Официальная встреча Трампа с королем Испании (instagram.com/flotus)

На мероприятии Мелания появилась в платье с потрясающим белым орнаментом от Valentino. Дополнили образ элегантные туфли на каблуках, идеальная укладка волос и макияж, который удачно подчеркнул ее глаза.

 

Фото: Мелания Трамп и королева Летиция (instagram.com/melaniatrumplovers)

К слову, королева Летиция, которая сопровождала короля Испании, появилась в платье, подобном тому, что уже надевала первая леди США. Она предстала в розовом приталенном платье и такого же цвета туфлях на каблуках. 

Фото: Мелания Трамп vs королева Летиция (instagram.com/melaniatrumplovers)

Стоит отметить, что Мелания Трамп, по мнению пользователей соцсетей, которые сделали опрос, чей образ на встрече был лучше, набрала более 80% предпочтений.

Напомним, популярная телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников новым образом на фоне обшарпанных стен и ржавой решетки.

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Теги: Дональд Трамп, встреча, Мелания Трамп
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