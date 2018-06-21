Меланія Трамп вразила розкішною сукнею на зустрічі з королем і королевою Іспанії

Дружина Дональда Трампа справила на всіх незабутнє враження

На днях відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і короля Іспанії Філіпа VI. На прийомі була присутня перша леді США Меланія Трамп, яка вразила всіх своїм розкішним вбранням, в черговий раз закріпивши за собою звання найстильнішої жінки Америки.

Фото: Офіційна зустріч Трампа з королем Іспанії (instagram.com/flotus)

На заході Меланія з'явилася у сукні з чудовим білим орнаментом від Valentino. Доповнили образ елегантні туфлі на підборах, ідеальне укладання волосся і макіяж, який вдало підкреслив її очі.

Фото: Меланія Трамп і королева Летиція (instagram.com/melaniatrumplovers)

До речі, королева Летиція, яка супроводжувала короля Іспанії, з'явилася у сукні, подібному до того, що вже одягала перша леді США. Вона постала в рожевому приталеній сукні і такого ж кольору туфлях на підборах.

Фото: Меланія Трамп vs королева Летиція (instagram.com/melaniatrumplovers)

Варто відзначити, що Меланія Трамп, на думку користувачів соцмереж, які зробили опитування, чий образ на зустрічі був кращим, набрала більше 80% переваг.

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