Верка Сердючка в Одессе заставила танцевать участника Евровидения (фото)

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

Верка Сердючка открыла Летнюю сцену в Южной Пальмире, которая соберет в одном месте самых ярких звезд

В пятницу популярная украинская артистка Верка Сердючка, которая недавно прокомментировала слухи об уходе со сцены, выступила на Летней сцене в Одессе во время открытия масштабной концертной площадки под открытым небом.

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

"Поздравляем! Поздравляем! Сегодня открытие площадки Морвокзала, пятница 13-е, но я надеюсь, что это все не развалится. Друзья, я прошу, не думайте что это какой-то концерт! Сегодня мы здесь дурачимся, смотрим, не оценивая, и отдыхаем. У нас просто встреча прекрасных людей с прекрасным вокруг, давайте отдыхать. А ну-ка, Одесса, а ну-ка, любимая!" - скандировала Верка со сцены.

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

После пятой песни под сценой началась настоящая дискотека. Усидеть на месте не смогли и звездные гости - фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров и участник Евровидения 2018 от Украины MELOVIN, которые пришли на открытие Летней сцены. В пляс бросился и 13-летний сын Шурова - Лева. Парень вышел на сцену и задорно отплясывал с бубном.

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

Несколько раз Сердючка пела на бис, а после, сняв свою фирменную звезду, что была неотъемлемой частью имиджа артистки на протяжении более 15 лет концертной деятельности, удалилась со сцены.

Верка Сердючка в Одессе (фото: пресс-служба)

Добавим, что Летняя сцена на Морвокзале будет работать до 1 сентября. Для одесситов и гостей столицы выступят порядка 40 артистов. Среди них - Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тина Кароль, "Воплі Відоплясова", DZIDZIO и многие другие.

Ранее Андрей Данилко вспомнил, как зарабатывал первые деньги и знакомился со знаменитостями.

Видео: РБК-Украина