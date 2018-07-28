"Вернулась с новыми силами": Сердючка покорила сеть неординарным роликом (видео)

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Исполнительница показала ролик с Русланой

Популярная украинская исполнительница Верка Сердючка покорила поклонников новым роликом, на котором можно заметить Руслану Лыжычко. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Ты скажи, ты выпившая сейчас?", - спросила Сердючка у Русланы.

После этого Лыжично дыхнула на нее, в результате чего у Веры якобы "подкосились ноги". Однако это вызвало бурю умиления среди поклонников певицы.

@ruslana.lyzhychko look! Допис, поширений VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 26 Лип 2018 р. о 3:24 PDT

Видео: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

"Вера вернулась с новыми силами. Ждем вас", - сказала пользователь Александр Александровна.

"Это я, когда встречу Андрея Михайловича и Мэла", - сказала юзер "Ромашка".

"Хочу продолжения истории и новый клип", - подчеркнул пользователь "Кардио Сашка".

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)

Кстати, популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, который в 2007 году занял для Украины второе место на Евровидении в городе Хельсинки, назвал свой сценический образ - Верку Сердючку - "единственным мостиком" между Украиной и РФ.

Как сообщалось ранее, Верка Сердючка выступила на Летней сцене в Одессе во время открытия масштабной концертной площадки под открытым небом.

Также напомним, слухи о том, что всенародная любимица Верка Сердючка уходит со сцены, оказались ложными. Информация об этом появилась в официальном Instagram-звезды.

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