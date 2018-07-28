"Вернулась с новыми силами": Сердючка покорила сеть неординарным роликом (видео)

Исполнительница показала ролик с Русланой
Популярная украинская исполнительница Верка Сердючка покорила поклонников новым роликом, на котором можно заметить Руслану Лыжычко. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Ты скажи, ты выпившая сейчас?", - спросила Сердючка у Русланы.
После этого Лыжично дыхнула на нее, в результате чего у Веры якобы "подкосились ноги". Однако это вызвало бурю умиления среди поклонников певицы.
Видео: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)
"Вера вернулась с новыми силами. Ждем вас", - сказала пользователь Александр Александровна.
"Это я, когда встречу Андрея Михайловича и Мэла", - сказала юзер "Ромашка".
"Хочу продолжения истории и новый клип", - подчеркнул пользователь "Кардио Сашка".
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)
Кстати, популярный украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко, который в 2007 году занял для Украины второе место на Евровидении в городе Хельсинки, назвал свой сценический образ - Верку Сердючку - "единственным мостиком" между Украиной и РФ.
Как сообщалось ранее, Верка Сердючка выступила на Летней сцене в Одессе во время открытия масштабной концертной площадки под открытым небом.
Также напомним, слухи о том, что всенародная любимица Верка Сердючка уходит со сцены, оказались ложными. Информация об этом появилась в официальном Instagram-звезды.
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