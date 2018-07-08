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Винник решился на смену профессии: первые кадры с "новой работы"

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 12:17
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)

Известный певец попробовал себя в новом амплуа

Известный украинский певец Олег Винник решился на смену профессии, приняв участие в съемках одного из украинских фильмов. Об этом сообщает ТСН.

"Я Олег Винник, и я не знаю, что такое маленький. Собираю концертные залы, потому соберу и кинозалы", - сказал певец.

Следует уточнить, что это будет первая кинематографическая роль для певца. Его роль в фильме держится в секрете, однако режиссеры признаются, что сотрудничать с ним легко и приятно.

"Это человек максимальной самоотдачи. Подошел к съемкам максимально ответственно", - сказал режиссер Владислав Дикий.

Видео: Олег Винник на съемках украинского фильма (tsn.ua)

Кстати, популярный украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, поделился своими мечтами. В интервью журналу "Отдохни", героем обложки которого стал секс-символ украинской эстрады, он признался, что мечтает "построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него".

"Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в экостиле. Даст Бог, все сложится", - резюмировал певец.

Отметим, что сейчас артист активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

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Теги: Олег Винник, фильмы, съемки
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