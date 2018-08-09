"Вместе грохнем украинцев с грузинами": Кикабидзе высказался о Путине и его цели

Фото: Вахтанг Кикабидзе (wikimedia.org)

Артист прокомментировал политику президента России

Знаменитый грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который также является заслуженным артистом Украины, обвинил Российскую Федерацию в развязывании войны на территории самопровозглашенной Южной Осетии в 2008 году и рассказал, как президент РФ Владимир Путин хочет достигнуть "власти над миром".

80-летний Кикабидзе прокомментировал военный конфликт между Грузией и Россией десятилетней давности. Он заявил, что обе страны обязаны стать членами НАТО. Об этом он рассказал на проекте "Пограничная ZONA".

Артист сказал, что считает Путина "потенциальным диктатором", который стремится разделить сферы влияния в мире с президентом США Дональдом Трампом.

Он также прокомментировал реакцию россиян на войну в Украине.

"В основном российской массе понравилось то, что сделал Путин в Украине, и это обезличивает их достоинство", - сказал артист (на видео 25-я минута).

"Когда Путин соединится с Трампом, он скажет: ради Бога, за месяц я вступлю в НАТО, а НАТО вступит в Россию, и потом мы вместе грохнем украинцев и грузин", - высказался артист.

Из-за конфликта в Грузии Кикабидзе потерял близких людей. Он отметил, что никогда не сможет простить россиянам этой трагедии (на видео 30-я минута).

"Я не могу (простить – ред.), потому что это очень тяжело вспоминать", - добавил артист.

Напомним, что в 2008 году Кикабидзе стал на сторону Тбилиси, покинул РФ, и с тех пор он ни разу не приезжал в Россию.

Видео: Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией (YouTube/STARVISION TV Georgia)

Популярность Вахтангу Кикабидзе принеслы главные роли в комедии "Не горюй" 1969 года и в художественном фильме "Мимино" 1977-го.

Кстати, Кикабидзе предсказал скорый распад России.

Ранее сообщалось, что российский актер обрушился с критикой на СССР. Олег Басилашвили, известный по многочисленным фильмам, в частности по роли Юрия Самохвалова в "Служебном романе" и по роли Воланда в сериале "Мастер и Маргарита", поддержал Вахтанга Кикабидзе.

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