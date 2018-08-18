Вокалистка известной хеви-метал-группы покончила с собой

Фото: Скорая помощь (wikimedia.orgBrokenSphere)

Джанус долго боролась с психическими заболеваниями

В США, штат Орегон скончалась вокалистка всемирно известной хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус в возрасте 43 лет 14 августа, однако о трагической кончине звезды родственники сообщили позже. Причиной смерти стало самоубийство на фоне обострившегося психического заболевания. Об этом сообщает Associated Press.

По имеющей информации, она покончила с собой в пригороде Портленда, штат Орегон. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Джилл Джанус признана самой красивой женщиной-вокалисткой в жанре хеви-метал. Джанус являлась фронтменом Huntress с момента создания группы в Лос-Анджелесе в 2009 году. Она записала три полноформатных альбома и выступала с гастролями в составе группы.

Фото: (apnews.com)

Напомним, что недавно стало известно о смерти жены дона Корлеоне — Моргана Кинг погибла в возрасте 87 лет.

Следует напомнить, что скончался поэт, благодаря которому прославились многие звезды российской эстрады.

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Видео: (video.rbc.ua)