"Вова, Слава, вы шо "Да"? Потап заявил о политических амбициях

Певец опубликовал видео с призывом

Известный украинский певец и продюсер Потап заявил о своих политических амбициях. Видео с соответствующими словами Потап опубликовал на своей странице в Instagram.

Известный украинский певец и продюсер Потап, который недавно засветился с предполагаемым отцом ребенка Светланы Лободы, сообщил, что он тоже хочет участвовать в политической гонке.

Но Потап не целится на президентское кресло, у него запросы поскромнее – он хочет стать министром культуры Украины.

В своем Instagram Потап опубликовал видео, в котором обращается к Владимиру Зеленскому и Святославу Вакарчуку.

"Вова…Слава…вы шо, да? Потому что, все меня спрашивают, что там Вова, что там Слава. Ну вроде, да. Так просто, если вы да, то я тогда шо? Министр культуры, а?" - обратился к коллегам шоумен.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Июл 2018 в 6:10 PDT

Кстати, ранее Владимир Зеленский также обращался с призывом к Святославу Вакарчуку.

"Всех хочу поздравить с Днем Конституции Украины! И в этот день у меня только один вопрос: Слава, ну что, ты да? Или нет? Потому что, если ты железно да, или точно нет, ну тогда и я", - сказал на видео шоумен.

"А все снова спрашивают, ну что я. А что я? Я-то понятно, что ты? Просто если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", - добавил Зеленский.

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