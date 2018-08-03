"Время именно для той "фантастической женщины": Tayanna презентовала новый сингл

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Певица откровенно рассказала о том, кто же такая фантастическая женщина

Известная украинская певица Таня Решетняк, более известна под псевдонимом Tayanna, презентовала вчера, 2 августа, свой новый сингл под названием "Фантастическая женщина". Соответствующий аудиоролик она опубликовала на своем YouTube-канале.

"Сейчас настало время для "фантастической женщины". Было мало настоящих женщин, было мало свободных, сильных, энергетически заряженных личностей – "фантастических женщин". А теперь их стало больше, и я уверена в том, что сегодня время именно для той "фантастической женщины", которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина", - рассказала певица в интервью известному режиссеру и продюсеру Алану Бадоеву.

Видео: сингл "Фантастическая женщина" (youtube.com/TAYANNA)

Звезда объяснила, что фантастическая женщина – это та, которая "много фантазирует, много мечтает и идет за своими мечтами, добивается своей цели, радуется каждому дню, и она есть частью природы, в ней есть все стихии".

Также певица показала тизер на будущий клип нового трека, который она выложила на своей странице в Instagram.

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Авг 2018 в 1:04 PDT

Тизер клипа на трек "Фантастическая женщина" (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Пользователи сети оценили новое творение поп-звезды. Вот что они написали в комментариях:

"Супер песня! Настроение сразу на макс! Так легко становится, хочется только улыбаться",

"Будущий хит!",

"Очень крутая, атмосферная! Танюша, ты молодчина и на верном пути! Так держать!",

"Фантастически",

"Спасибо за эту песню и за невероятные слова!",

"Очень красиво звучит".

Скриншоты комментариев (youtube.com/TAYANNA)

Кстати, 2 августа, две популярные украинские группы Бумбокс и O.Torvald представили совместный клип на трек "Вечер в Рио". Это уже не первая их совместная работа. Ранее они выпустили вместе рэмейк песни "Сочи" Ляписа Трубецкого.

Напомним, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай".

Также мы писали, что популярная украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Лови момент", которая войдет в альбом "Hello".

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