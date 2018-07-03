Вспомнил об Ахметове и показал "Донбасс-Арену": Срна трогательно попрощался с "Шахтером"

Бывший игрок украинской футбольной команды трогательно простился со своими болельщиками

22 июня 36-летнему экс-хорватскому защитнику украинского футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срне пришло время снять с себя оранжево-черную форму. Об этом он очень трогательно написал в своем Instagram.

Фото: Дарио Срна на стадионе "Донбасс-Арена" (instagram.com/darijosrna)

Почти 15 лет Дарио Срна играл за "Шахтер". Юный хорватский легионер дебютировал в составе "горняков" 12 июля 2003 года и уже в 2010 году его признали лучшим игроком украинской премьер лиги 2009/10.

В этом году Срна покинул украинскую команду. Футболисту было нелегко покидать Украину. Как отметил Дарио, он оставляет здесь нечто более ценное, чем карьеру.

"Свой дом, свою вторую семью и самое важное, свое сердце", - добавил Дарио.

Также Срна поблагодарил игроков, с которыми ему приходилось играть, менеджеров, фанатов и президента клуба - Рината Ахметова.

Скриншот поста Дарио Срна (instagram.com/darijosrna)

За время игры в "Шахтере" экс-капитан завоевал кубок УЕФА, 7 раз становился обладателем Кубка Украины, 10 раз - чемпионом Украины и 8 раз поднимал над головой Суперкубок Украины.

Фото: Дарио Срна (instagram.com/darijosrna)

Как ранее отмечалось, Дарио Срна теперь будет играть за итальянский "Кальяри", выступая в Серии А.