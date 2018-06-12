"Я вам не Адель": Нетта Барзилай рассказала о своей карьере

Певица опровергла сравнения с другими звездами

Победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай рассказала о том, что менеджеры в начале ее карьеры требовали от нее подражания знаменитой поп-звезде. Об этом израильтянка рассказала в интервью для британского издания Daily Star.

Менеджеры Нетты Барзилай считали, что единственный путь к успеху для девушки с такой пышной фигурой, как у певицы – это подражание британской поп-звезде Адель.

"Всю мою жизнь мне говорили, чтобы я пела, как Адель или как Арета Франклин — то есть как певицы крупных размеров, показывая только душу и прикрывая тело", — рассказала Барзилай британскому изданию.

Она призналась, что менеджеры настаивали на том, чтобы певица пела только серьезные баллады, а на сцене просто стояла у микрофона, не двигаясь.

Кроме того, они требовали и определенного дресс-кода от девушки, ссылаясь на ее фигуру. Нетта решила, что она не будет одеваться во все черное и скромное и будет сама собой.

"Это была бы не я… Ведь я не Адель… Я подумала: "Вот, кто я такая, таков мой голос, таков мой стиль и вот как я хочу петь… Никто не сделает меня скучной", — рассказала певица и добавила, что научилась любить себя, несмотря на то, что ей постоянно внушали мысли о неправильном имидже.

Звезда рассказала, что в детстве она хотела быть такой, как Бейонсе или Рианна, но потом поняла, что такие мысли делают ее несчастной. В юности Барзилай часто выступала на свадьбах, но могие невесты были против, так как им не нравился внешний вид певицы.

"Но я не выглядела так, как они", - сказала певица.

Отрицает артистка и сравнение с эксцентричной исландской певицей Бьорк.

"Бьорк — удивительная, но сравнивать с ней меня неуместно… Мы просто похожи внешне (только я больше) и обе странные. Поэтому люди нас и сравнивают", — считает Барзилай.

По словам Нетты, хит "Игрушка", который принес ей победу на Евровидении – это не просто шутливая песня, а посыл всем женщинам, что они должны любить себя и чувствовать свое могущество.

Кстати, песня MELOVINа на Евровидение 2018 заняла 3-е место по популярности среди зрителей.

Что вы не знали о Нетте Барзилай (video.rbc.ua)