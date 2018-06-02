Песня MELOVINа на Евровидение 2018 заняла 3-е место по популярности среди зрителей

Наиболее популярным номерами стали выступления Нетты Барзилай и Елени Фурейры

12 мая состоялся финал Евровидения 2018. Спустя более чем две недели назад выступление MELOVINа набрало большое количество просмотров, что поставило его на третью позицию среди конкурсантов по предпочтению зрителей. Об этом сообщается на сайте "Евровидение 2018".

Более двух недель назад состоялся большой финал Евровидения в Лиссабоне. За победу боролись 43 участника, однако в финал попали только 26 исполнителей. По результатам голосования стало известно, что первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай. Украинскому исполнителю MELOVINу (настоящее имя Константин Бочаров) досталось 18 место.

Нынешней рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube стала победительница конкурса - Нетта, чье видео превысило отметку в 60 миллионов прослушиваний. А видео выступления на сцене первого полуфинала посмотрели более 16 миллионов раз.

Участница от островного государства Элени Фурейра (Кипр) оказалась на втором месте. Ее яркое выступление в первом полуфинале посмотрело более 13 миллионов человек.

Почти 6,5 миллиона просмотров получило видео огненного шоу MELOVINа во втором полуфинале. Благодаря этому исполнитель занимает 3 место.

На четвертом месте оказалось выступление представителя Чехии Миколаса Йозефа с 5 миллионами просмотров. Следует отметить, что травма спины, которую он заработал во время первой репетиции, не помешала ему получить большое количество голосов. Несмотря на смещение позвонков, ему удалось выполнить на сцене сальто.

Пятое место по количеству просмотров выступления в YouTube досталось представительнице России Юлии Самойловой. Ее выступление во втором полуфинале посмотрело более 4,5 миллионов человек.

К слову, отец российской певицы Юлии Самойловой раскритиковал выступление дочери на Евровидении 2018. Юлия Самойлова призналась, что после провала на песенном конкурсе, который проходил в столице Португалии Лиссабоне, отец подошел к ней за кулисами и был очень разочарован ее выступлением.

"Ну, конечно, спела х*еново", – жестко заявил отец певицы.

Видео: video.rbc.ua