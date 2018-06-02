Пісня MELOVINа на Євробаченні 2018 зайняла 3-е місце по популярності серед глядачів

Найбільш популярним номерами стали виступи Нетти Барзілай та Елені Фурейри

12 травня відбувся фінал Євробачення 2018. Через більш ніж два тижні потому виступ MELOVINа набрав велику кількість переглядів, що поставило його на третю позицію серед конкурсантів за вибором глядачів. Про це повідомляється на сайті "Євробачення 2018".

Більше двох тижнів тому відбувся великий фінал Євробачення в Лісабоні. За перемогу боролися 43 учасника, проте у фінал потрапили лише 26 виконавців. За результатами голосування стало відомо, що перше місце посіла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. Українському виконавцю MELOVINу (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) дісталося 18 місце.

Нинішньою рекордсменкою за кількістю переглядів на YouTube стала переможниця конкурсу - Нетта, чиє відео перевищило позначку в 60 мільйонів прослуховувань. А відео виступу на сцені першого півфіналу подивилися понад 16 мільйонів разів.

Учасниця від острівної держави Елені Фурейра (Кіпр) опинилася на другому місці. Її яскравий виступ у першому півфіналі подивилося більше 13 мільйонів чоловік.

Майже 6,5 мільйона переглядів отримало відео вогняного шоу MELOVINа у другому півфіналі. Завдяки цьому виконавець займає 3 місце.

На четвертому місці опинився виступ представника Чехії Міколаса Йозефа з 5 мільйонами переглядів. Слід зазначити, що травма спини, яку він заробив під час першої репетиції, не перешкодила йому одержати велику кількість голосів. Незважаючи на зміщення хребців, йому вдалося виконати на сцені сальто.

П'яте місце за кількістю переглядів виступу в YouTube дісталося представниці Росії Юлії Самойловій. Її виступ у другому півфіналі подивилося більше 4,5 мільйонів чоловік.

До речі, батько російської співачки Юлії Самойлової розкритикував виступ дочки на Євробаченні 2018. Юлія Самойлова зізналася, що після провалу на пісенному конкурсі, який проходив у столиці Португалії Лісабоні, батько підійшов до неї за лаштунками і був дуже розчарований її виступом.

"Ну, звичайно, заспівала х*еново", – жорстко заявив батько співачки.

Відео: video.rbc.ua