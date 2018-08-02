"Я буду молиться": Александр Усик признался, что пишет стихи

Фото: Александр Усик (facebook.com Alexanderusyk)

Известный боксер посвятил стихи Украине

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который встречался недавно с журналистами, рассказал о том, как он воспринял свой титул чемпиона и признался, что написал стихотворение. Об этом он рассказал в интервью для Sport.ua

Чемпион мира в тяжелом весе сообщил, что не думает о своей победе, а на вопросы друзей, что он будет делать после того, как выиграет, отвечал, что будет молиться.

"Я об этом даже и не думаю. Когда мы разговаривали с друзьями перед финалом Всемирной Суперсерии Бокса, меня спрашивали, мол, что ты будешь делать, когда выиграешь? Я ответил, что буду молиться. Буду благословлять и буду прославлять Всевышнего. И все, что я делаю, это во славу моей веры православной, моего народа, моей семьи", - рассказал Александр Усик.

Он объяснил, что осознание того, чего он добился, пришло не сразу, а намного позже.

"Я сегодня утром, отогнав авто на мойку, я сел и увидел в телефоне свое фото, где я стою с четырьмя поясами. Я так смотрю, что это я, и мне так стало интересно… я подумал… ух ты… четыре… это так красиво смотрится… так прикольно… Но, в целом, отнесся к случившемуся спокойно. Было радостно о того, что шел к этому, думал и мечтал об этом. И вот, все осуществилось. Стало реальностью. Есть Кубок, есть пояса", - отметил боксер.

Он признался, что написал стихотворение, которой посвятил Украине и хотел прочитать его на пресс-конференции, но передумал.

"Я на пресс-конференции хотел его прочитать, но потом подумал, что не следует этого делать. А вот сейчас прочитаю. Стихотворение называется – Украина. Написал я его 2 января 2018 года в 1 час 27 минут", - сказал Усик и прочитал собственный стих:

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й на віки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Кстати, Усик рассказал, хочет ли видеть своих детей в политике.

Также, мы ранее писали о том, что боксер ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход.

Видео: РБК-Украина