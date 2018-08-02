"Я буду молиться": Александр Усик признался, что пишет стихи

Известный боксер посвятил стихи Украине
Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который встречался недавно с журналистами, рассказал о том, как он воспринял свой титул чемпиона и признался, что написал стихотворение. Об этом он рассказал в интервью для Sport.ua
Чемпион мира в тяжелом весе сообщил, что не думает о своей победе, а на вопросы друзей, что он будет делать после того, как выиграет, отвечал, что будет молиться.
"Я об этом даже и не думаю. Когда мы разговаривали с друзьями перед финалом Всемирной Суперсерии Бокса, меня спрашивали, мол, что ты будешь делать, когда выиграешь? Я ответил, что буду молиться. Буду благословлять и буду прославлять Всевышнего. И все, что я делаю, это во славу моей веры православной, моего народа, моей семьи", - рассказал Александр Усик.
Он объяснил, что осознание того, чего он добился, пришло не сразу, а намного позже.
"Я сегодня утром, отогнав авто на мойку, я сел и увидел в телефоне свое фото, где я стою с четырьмя поясами. Я так смотрю, что это я, и мне так стало интересно… я подумал… ух ты… четыре… это так красиво смотрится… так прикольно… Но, в целом, отнесся к случившемуся спокойно. Было радостно о того, что шел к этому, думал и мечтал об этом. И вот, все осуществилось. Стало реальностью. Есть Кубок, есть пояса", - отметил боксер.
Он признался, что написал стихотворение, которой посвятил Украине и хотел прочитать его на пресс-конференции, но передумал.
"Я на пресс-конференции хотел его прочитать, но потом подумал, что не следует этого делать. А вот сейчас прочитаю. Стихотворение называется – Украина. Написал я его 2 января 2018 года в 1 час 27 минут", - сказал Усик и прочитал собственный стих:
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й на віки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Кстати, Усик рассказал, хочет ли видеть своих детей в политике.
Также, мы ранее писали о том, что боксер ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход.
Видео: РБК-Украина