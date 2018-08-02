"Будет главным приоритетом для меня": Усик рассказал, хочет ли видеть своих детей в политике

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Усик подчеркнул, что хотел бы, чтобы его дети сами выбирали себе профессию

Александр Усик недавно встретился с журналистами и фанами в одном из ТРЦ Киева. Знаменитому боксеру задавали много вопросов, в том числе и о его семье. Спортсмена спросили, кем бы он хотел видеть своих детей в будущем.

Усик подчеркнул, что хотел бы, чтобы его дети сами выбирали себе профессию. Александр признался, что тренирует своего сына, но не хотел бы, чтобы мальчик пошел по его стопам.

Фото: Александр Усик (a-usyk.com)

"У меня двое детей. Я, конечно, тренирую сына, учу его... Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы мои дети сами решили. Мне бы не хотелось, чтобы они таким образом, как я, зарабатывали себе на жизнь. Мне бы хотелось, чтобы они закончили школу благополучно, и это будет главным приоритетом для меня. Чтобы закончили университет, институт. Пускай они будут банкирами, почему нет. Великолепная должность!" – говорит боксер.

Спортсмену, кстати, не очень нравится идея, чтобы его дети стали политиками.

"Про политику не буду говорить, не очень бы хотелось, чтобы они туда шли. Если дети захотят заниматься боксом, я объясню, что это нелегко. Если захотят – что же делать, будем помогать", - объяснил Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик рассказал о критике в соцсетях, карьере и поединке в Москве.

Также Усик удивил фанатов, назвав свое любимое блюдо.

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