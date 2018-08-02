"Не чувствую голода и жажды": Александр Усик назвал свое любимое блюдо

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Знаменитый боксер Александр Усик пообщался с фанами в Киеве

На днях чемпион мира Александр Усик встретился с журналистами и фанами в одном из ТРЦ Киева. Знаменитому спортсмену задавали много вопросов.

Многие интересовались питанием спортсмена, особенно во время его перехода в супертяжелую категорию.

Чемпиона, в частности, спросили, как он следит за весом и как в дальнейшем планирует адаптировать свой режим питания.

Видео: Александр Усик встретился с фанами в Киеве (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

"Вес абсолютно не гоняю. Все вопросы – к Александру Фоке (Александр Фока - диетолог Александра Усика - ред.). Это он все делает, смотрит за моим весом. Я в последние дни нормально ем и пью. Абсолютно не чувствую голода и жажды. Как поменяется мой режим при переходе в супертяжелую категорию? Да никак! Я и дальше буду пахать, и даже еще больше. И буду есть дополнительную порцию макаронов", - рассказал он.

Усик признался, что любит макароны с кетчупом. Хотя при этом добавил, что после такого признания дети, возможно, будут говорит своим мамам: "смотри, даже Усик ест кетчуп!".

"Кетчуп мне вообще нельзя! Саша не разрешает. Но иногда ложечку замешиваю и с макаронами ем. Просто макароны с кетчупом. И сырочком тоже можно посыпать", - сказал он.

Напомним, в недавнем поединке Александр Усик одержал уверенную победу над Муратом Гассиевым.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины написал на своей официальной странице в Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины. Сам же Усик тогда заявил, что даже не слышал о такому предложению Владимира Гройсмана.

Кроме того, известный журналист Аркадий Бабченко и писатель Сергей Лойко поругались в сети из-за победы Усика.