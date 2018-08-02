"Я ничего у вас не прошу": Александр Усик о критике в соцсетях, карьере и поединке в Москве

Фото: Александр Усик (РБК-Украина, Виталий Носач)

Первый абсолютный чемпион в тяжелом весе пообщался с фанами и журналистами в Киеве

1 августа в одном из ТРЦ Киева провел встречу с прессой и фанами первый абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик. Недавно боксер получил кубок Мухаммеда Али и четыре титула чемпиона мира, объединив все возможные титулы в своей категории.

В первом всемирной суперсерии Александр победил известных чемпионов – Марко Хука, Мариса Бриедиса, а в последнем поединке одержал уверенную победу над Муратом Гассиевым.

За свою профессиональную карьеру Усик провел всего 15 поединков, но успел установить целый ряд рекордов. В десятом поединке стал чемпионом мира в первом тяжелом весе, побив рекорд Эвандера Холифилда (американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории – ред.), которому понадобилось для этого 12 поединков. В 14-м поединке объединил пояса – WBC и WBO. Тот же Холифилд сделал это в 15-м поединке. Уже в 15 поединке объединил все пояса в своей весовой категории: когда нужно было объединить три пояса, Александр объединил четыре. Усику понадобилось наименьшее количество боев, чтобы стать абсолютным чемпионом.

"Выбирайте самый сложный путь. На нем вы не увидите своих оппонентов"

Во время встречи с фанами Александр Усик поблагодарил всех, кто поддерживал его в этом поединке.

"Я смотрел новости, когда поехал в Москву. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Это действительно ощущается, когда тебя поддерживают. Кстати, очень сложно сейчас стало ходить по улице и передвигаться. Но ничего! Это не только моя победа, и всех, кто меня поддерживает и радуется, что в Украину приехал этот замечательный кубок", - сказал Усик.

Видео: Александр Усик встретился с фанами в Киеве (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

"Нам, наверное, сошлись так звезды и всевышний так сделал, что у каждого чемпиона, который был в этой суперсерии, не было никаких контрактов с телеканалами. Крайне сложно было бы собрать пояса, если бы этой суперсерии не было. Слава богу, она была, состоялся поединок. Были трудности, но без трудностей ничего не бывает. Шарль де Голль говорил: "Выбирайте самый сложный путь. На нем вы не увидите своих оппонентов", - поделился спортсмен.

"Не мешайте! Это самая лучшая поддержка, которую вы можете мне дать"

31 июля совет WBO приняли решение присвоить Александру Усику статус суперчемпиона WBO в его весовой категории. А статус суперчемпиона в одной весовой категории дает возможность претендовать на чемпионский пояс в категории выше, поэтому даже в своей весовой категории Усик имеет право сражаться с Энтони Джошуа.

После приезда Александра Усика домой после боя в Москве много людей начали высказывать мнение о том, "что дать, что забрать" у спортсмена, вспомнил он. Видимо, имея в виду слова премьер-министра Гройсмана о том, что ему нужно дать звание Героя Украины. Критики же спортсмена говорили, что награды не нужны, ведь он поехал на поединок в Россию - страну, которая аннексировал Крым и развязала война на Донбассе.

"Забрать (награды – ред.) сложно будет, это сразу говорю. А может и невозможно! Но не надо мне ничего давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет всевышний. Не мешайте! Это самая лучшая поддержка, которую вы можете мне дать. Не нужны мне никакие звезды, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем", - сказал Усик, сорвав бурные аплодисменты.

Фото: Александр Усик (РБК-Украина, Виталий Носач)

Усик признался, что гораздо важнее для него получить поддержку зрителей и фанов, чем титулы и регалии.

"Я бы не хотел вспоминать фамилии тех, кто говорил про трусость или еще что-то. Скажу так: если бы выкрикивания вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсию пенсионерами, или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал бы", - резко ответил знаменитый боксер.

На пресс-конференции присутствовал Василий Жадан - автор песни "Браття", под которую Александр Усик выходит на ринг. Ранее он выходил на бой под песню "Їхали козаки" группы "Тінь сонця", но после того, как эта песня стала гимном сборной Украины на Евро-2016, боксер принял решение найти другую песню.

Василий Жадан написал эту песню специально для спортсмена. Александр Сумской является автором слов песни, а Василий Жадан – автором музыки к песне и ее исполнителем. Во время пресс-конференции Василий Жадан еще раз исполнил эту уже знаменитую композицию и предложил Александру Усику вместе снять клип на нее. Спортсмен согласился.

"Они сходят с ума, пишут, обзываются. Это сумасшествие!"

Боксеру также задали вопрос о том, как он отреагировал на критику в СМИ и соцсетях после его поединка с Муратом Гассиевым.

Этот вопрос задала журналистка от интернет-канала известного пропагандиста Анатолия Шария. Перед тем, как ответить на вопрос, Усик заметил: "Анатолий – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их".

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

"Я вообще не обращаю внимания на то, что они говорят, я не читаю. У близких друзей есть свой круг, но там вообще идет смех, гон над этим. Всерьез я вообще не воспринимаю. Какой-то официальный деятель дает официальный запрос о том, чтобы я рассказал ему, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы что, с ума сходите? И на Жана Беленюка напали", - сказал боксер.

Всем критикам он предложил "выйти против него".

"Я вот хочу их попросить: пусть они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду, вот сколько их будет: я против них один буду драться. Они сходят с ума, пишут, обзываются. Это сумасшествие! Мне кажется, белена их просто забирает. Они пьют белену и с ними что-то происходит. Я прошу свой народ быть самосознательным. Не смотрите телевизор! Прям голова вытекает, если его смотреть! Что они там мелют! Господи, да такого вообще нельзя говорить!" - возмутился Александр Усик.

Также он высказал возмущение тем, что многие критиковали Крестный ход в Киеве.

"Вот недавно, я смотрел Крестный ход, приуроченный ко 1030-летию Крещения Руси. Вы видели, сколько людей вышло? Кому мешает, что выходит такое количество людей молиться? Больные, что ли, я не знаю! Пусть люди идут, молятся, это ведь хорошо! Благодать приходит на всю страну. Но нет, этим надо что-то там поговорить. Ну, пускай на меня говорят, я не обижаюсь. Ни на кого не говорите, а на меня говорите", - резюмировал Усик.

"Если дети захотят заниматься боксом, я объясню, что это нелегко"

Александру Усику задали вопрос о том, собирается ли он в будущем стать спортивным тренером. Боксер ответил, что пока в этом не уверен.

"У меня двое детей. Я, конечно, тренирую сына, учу его. Но я пока сам нуждаюсь в тренерской поддержке. Пока о мне как о тренере говорить рано", - ответил спортсмен.

Фото: instagram.com/usykaa

Также его спросили, планирует ли он отдавать своих подрастающих детей на занятия боксом.

"Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы мои дети сами решили. Мне бы не хотелось, чтобы они таким образом, как я, зарабатывали себе на жизнь. Мне бы хотелось, чтобы они закончили школу благополучно, и это будет главным приоритетом для меня. Чтобы закончили университет, институт. Пускай они будут банкирами, почему нет. Великолепная должность! Про политику не буду говорить, не очень бы хотелось, чтобы они туда шли. Если дети захотят заниматься боксом, я объясню, что это нелегко. Если захотят – что же делать, будем помогать", - объяснил Александр Усик.

Один из журналистов смотрел интервью промоутера бывшего чемпиона WBC в тяжелом весе Майриса Бриедиса, который сказал: "Если на землю прилетели инопланетяне и спросили, что такое бокс, мы бы показали ему бой Саши Усика". Такой же вопрос журналист задал Александру во время пресс-конференции.

"Я бы на самом деле показал им Киев для начала. А потом посадил бы их в свою машину, повозил бы по Украине и показал бы им наши дороги. Министр очень много разговаривал. Я, кстати, передаю ему привет. Я два с половиной месяца назад за две недели убил четыре колеса, которые не подлежат ремонту. Привет вам, с уважением", - отреагировал Усик.

"Я буду пахать, и даже еще больше"

После поединка с Гассиевым в Москве у Александра осталось впечатление радости от того, как бой воспринимал зал, признался он.

"Я запомнил, как люди себя вели, когда играли два гимна, когда мы боксировали, когда мы уже закончили боксировать. Поддерживали и меня, и Мурата, оппонента. Поддержка была интеллигентной и культурной. Не было обзывательств, не было криков неприятных. Все радостно закончилось. Люди ждали на улице. После того, как я сдал допинг и закончились все процедуры, я вышел из зала в 4 утра или в начале пятого, мы уехали с супругой в номер. Там стояли люди, которые пели. Это были не украинцы. Я не знаю, откуда были эти люди. Они ждали, чтобы сфотографироваться. Мы сфотографировались и я уехал", – вспомнил спортсмен.

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Чемпиона также спросили, как он следит за весом и как в дальнейшем планирует адаптировать свой режим питания.

"Вес абсолютно не гоняю. Все вопросы – к Александру Фоке. Это он все делает, кормит, смотрит за моим весом. Я в последние дни нормально ем и пью. Абсолютно не чувствую голода и жажды. Как поменяется мой режим при переходе в супертяжелую категорию? Да никак! Я и дальше буду пахать, и даже еще больше. И буду есть дополнительную порцию макаронов", - рассказал он.

Также он признался, что любит макароны с кетчупом. Хотя добавил, что после такого его признания дети, возможно, будут говорит своим мамам: "смотри, даже Усик ест кетчуп!".

"Кетчуп мне вообще нельзя! Саша не разрешает. Но иногда ложечку замешаю и с макаронами ем. Просто макароны с кетчупом. И сырочком тоже можно посыпать", - сказал он.

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Кстати, ранее Владимир Гройсман написал на своей официальной странице в Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины. Сам же Усик тогда заявил, что даже не слышал о такой идее премьер-министра Украины.

Также стало известно, что журналист Аркадий Бабченко и писатель Сергей Лойко поругались в сети из-за победы Усика.