"Усик – обычный трус": известная писательница резко высказалась в сторону боксера

Фото: Лариса Ницой (facebook.com/ByVengrinovich)

Лариса Ницой рассказала свое отношение к Усику

Известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой резко высказала свое мнение по поводу боксера Александра Усика и его победы во Всемирной боксерской суперсерии. Об этом она рассказала в эфире "Oboz TV".

Она считает Усика трусом, который добился профессиональных успехов, но совершенно не показал себя как настоящий гражданин Украины. "Для меня Усик – обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но этого не сделал. Это ведь не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг. Он такой смелости не имеет", - высказалась Ницой.

Также она подчеркнула, что спортсмен не произнес патриотический лозунг в Москве, хотя мог это сделать: "Украинский флаг – обычный атрибут любых соревнований, все спортсмены выходят с украинскими флагами. А вот сказать лозунг, бандеровский длозунг, мадайновский лозунг, лозунг всех независимых свободных украинцев в логове врага – для этого нужна смелость", - сказала писательница.

Помимо этого, Лариса Ницой указала, что Усик мог вспомнить об украинских политических заключенных в России, но он этого не сделал.

Украинская деятель назвала боксера также "ватным трусом", поскольку он не любит высказывать четкую и конкретную позицию по поводу оккупации Крымского полуострова и ходит в Украинскую православную церковь Московского патриархата. "Он не просто трус, он еще и ватан конкретный. Потому что когда его спрашиваешь про Крым, он говорит: "Крым – это Крым". Спрашиваешь в какую церковь ходит, а он является прихожанином Московской церкви, у него в голове сидит "русский мир"… Ватный трус", - сообщила она.

Писательница также высказалась о ситуации по поводу того, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Усику дать звание Героя Украины: "Боже упаси! Герой Украины – человек, который чем-то жертвует ради Украины, ради национальных интересов, который готовый отдать свою жизнь, свою карьеру. Готов ли Усик это сделать? Нет конечно. Он профессионал. Он профессиональный спортсмен, который поехал добиваться своих профессиональных успехов".

Отметим, что недавно на сайте Администрации Президента Украины появилась схожая петиция о присвоении абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику звания Героя Украины.

Напомним, известные военные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались из-за победы Усика.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Спортсмены одновременно отправляют друг-друга в нокаут