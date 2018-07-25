"Усик – звичайний боягуз": відома письменниця різко висловилася в бік боксера

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/ByVengrinovich)

Лариса Ніцой розповіла своє ставлення до Усику

Відома українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой різко висловила свою думку з приводу боксера Олександра Усика і його перемоги у Всесвітній боксерській суперсерії. Про це вона розповіла в ефірі "Oboz TV".

Вона вважає Усика боягузом, який домігся професійних успіхів, але абсолютно не показав себе як справжній громадянин України. "Для мене Усик – звичайний боягуз. Так, він вміло махає кулаками, він є професіоналом своїх кулаків, але він боягуз. Вийшовши на цей ринг, він міг на весь світ сказати "Слава Україні!", але цього не зробив. Адже це не просто гасло. Треба мати сміливість у лігві ворога сказати це гасло. Він такої сміливості не має", - висловилася Ніцой.

Також вона підкреслила, що спортсмен не вимовив патріотичний лозунг в Москві, хоча міг це зробити: "Український прапор – звичайний атрибут будь-яких змагань, всі спортсмени виходять з українськими прапорами. А от сказати гасло, бандерівське гасло, мадайнівське гасло, гасло всіх незалежних вільних українців у лігві ворога – для цього потрібна сміливість", - сказала письменниця.

Крім цього, Лариса Ніцой вказала, що Усик міг згадати про українських політичних в'язнів в Росії, але він цього не зробив.

Українська діяч назвала боксера також "ватним боягузом", оскільки він не любить висловлювати чітку і конкретну позицію з приводу окупації Кримського півострова і ходить в Українську православну церкву Московського патріархату. "Він не просто боягуз, він ще й ватан конкретний. Тому що коли його запитуєш про Крим, він говорить: "Крим – це Крим". Питаєш в яку церкву ходить, а він є прихожанином Московської церкви, у нього в голові сидить "русский мир"... Ватний боягуз", - повідомила вона.

Письменниця також висловилася про ситуацію з приводу того, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Усику дати звання Героя України: "Боже збав! Герой України – людина, яка чимось жертвує заради України, заради національних інтересів, який готовий віддати своє життя, свою кар'єру. Готовий Усик це зробити? Ні звичайно. Він професіонал. Він-професійний спортсмен, який поїхав домагатися своїх професійних успіхів".

Зазначимо, що нещодавно на сайті Адміністрації Президента України з'явилася схожа петиція про присвоєння абсолютному чемпіонові світу в першій важкій вазі Олександру Усику звання Героя України.

Нагадаємо, відомі військові журналісти Аркадій Бабченко і Сергій Лойко посварилися через перемогу Усика.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Спортсмени одночасно надсилають один-одного в нокаут