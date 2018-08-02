"Я нічого у вас не прошу": Олександр Усик про критику в соцмережах, кар'єру і поєдинок у Москві

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна, Віталій Носач)

Перший абсолютний чемпіон у важкій вазі поспілкувався з гостями та журналістами в Києві

1 серпня в одному з ТРЦ Києва провів зустріч з пресою і фанами перший абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик. Нещодавно боксер отримав кубок Мухаммеда Алі і чотири титули чемпіона світу, об'єднавши всі можливі титули у своїй категорії.

У першому світової суперсерії Олександр переміг відомих чемпіонів – Марко Хука, Маріса Бріедіса, а в останньому поєдинку здобув впевнену перемогу над Муратом Гассієвим.

За свою професійну кар'єру Усик провів усього 15 поєдинків, але встиг встановити цілий ряд рекордів. У десятому поєдинку став чемпіоном світу в першій важкій вазі, побивши рекорд Евандера Холіфілда (американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії – ред.), якому знадобилося для цього 12 поєдинків. У 14-му поєдинку об'єднав пояси – WBC і WBO. Той же Холіфілд зробив це у 15-му поєдинку. Вже в 15 поєдинку об'єднав всі пояси в своїй ваговій категорії: коли потрібно було об'єднати три пояси, Олександр об'єднав чотири. Усику знадобилося найменшу кількість боїв, щоб стати абсолютним чемпіоном.

"Обирайте найважчий шлях. На ньому ви не побачите своїх опонентів"

Під час зустрічі з фанами Олександр Усик подякував усім, хто підтримував його в цьому поєдинку.

"Я дивився новини, коли поїхав в Москву. Спасибі велике за підтримку, за молитви. Це дійсно відчувається, коли тебе підтримують. До речі, дуже складно зараз стало ходити по вулиці і пересуватися. Але нічого! Це не тільки моя перемога, і всіх, хто мене підтримує і радіє, що в Україну приїхав цей чудовий кубок", - сказав Усик.

Видео: Александр Усик зустрівся з фанами у Києві (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

"Нам, напевно, так зірки зійшлися і всевишній так зробив, що у кожного чемпіона, який був у цій суперсерії, не було ніяких контрактів з телеканалами. Вкрай складно було б зібрати пояси, якщо б цієї суперсерії не було. Слава богу, вона була, відбувся поєдинок. Були труднощі, але без труднощів нічого не буває. Шарль де Голль говорив: "Обирайте найважчий шлях. На ньому ви не побачите своїх опонентів", - поділився спортсмен.

"Не заважайте! Це найкраща підтримка, яку ви можете мені дати"

31 липня рада WBO прийняли рішення присвоїти Олександру Усику статус суперчемпіона WBO у його ваговій категорії. А статус суперчемпіона в одній ваговій категорії дає можливість претендувати на чемпіонський пояс в категорії вище, тому навіть у своїй ваговій категорії Усик має право битися з Ентоні Джошуа.

Після приїзду Олександра Усика додому після бою в Москві багато людей почали висловлювати думку про те, "що дати, що забрати" у спортсмена, згадав він. Мабуть, маючи на увазі слова прем'єр-міністра Гройсмана про те, що йому потрібно дати звання Героя України. Критики ж спортсмена говорили, що нагороди не потрібні, адже він поїхав на поєдинок в Росію - країну, яка анексуваkf Крим і розв'язала війнe на Донбасі.

"Забрати (нагороди – ред.) складно буде, це відразу кажу. А може і неможливо! Але не треба мені нічого давати, бо я нічого у вас не прошу. Я прошу вас просто не заважати мені йти тим шляхом, яким мене веде всевишній. Не заважайте! Це найкраща підтримка, яку ви можете мені дати. Не потрібні мені ніякі зірки, для певної кількості людей моєї країни я і так є героєм", - сказав Усик, зірвавши бурхливі оплески.

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна, Віталій Носач)

Усик зізнався, що набагато важливіше для нього отримати підтримку глядачів і вболівальників, ніж титули та регалії.

"Я б не хотів згадувати прізвища тих, хто говорив про боягузтво або ще щось. Скажу так: якщо б викрикування повернули мир в мою країну, якщо б вони підняли пенсію пенсіонераи, або усмішки тим, хто не посміхається, я б 24 години на добу кричав би", - різко відповів знаменитий боксер.

На прес-конференції був присутній Василь Жадан - автор пісні "Браття", під яку Олександр Усик виходить на ринг. Раніше він виходив на бій під пісню "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця", але після того, як ця пісня стала гімном збірної України на Євро-2016, боксер прийняв рішення знайти іншу пісню.

Василь Жадан написав цю пісню спеціально для спортсмена. Олександр Сумський є автором слів пісні, а Василь Жадан – автором музики до пісні і її виконавцем. Під час прес-конференції Василь Жадан ще раз виконав цю знамениту композицію і запропонував Олександру Усику разом зняти кліп на неї. Спортсмен погодився.

"Вони сходять з розуму, пишуть, обзиваються. Це божевілля!"

Боксеру також поставили питання про те, як він відреагував на критику в ЗМІ і соцмережах після його поєдинку з Муратом Гассієвим.

Це питання зпоставила журналістка від інтернет-каналу відомого пропагандиста Анатолія Шарія. Перед тим, як відповісти на питання, Усик зазначив: "Анатолій – красень, до речі. Я бачив, як він розтикує їх".

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

"Я взагалі не звертаю уваги на те, що вони говорять, я не читаю. У близьких друзів є своє коло, але там взагалі йде сміх, гон над цим. Серйозно я взагалі не сприймаю. Якийсь офіційний діяч дає офіційний запит про те, щоб я розповів йому, скільки я заробляю, куди я плачу. Ви що, з розуму сходите? І на Жана Беленюка напали", - сказав боксер.

Всім критикам він запропонував "вийти проти нього".

"Я ось хочу їх попросити: нехай вони зберуть незадоволених, яким я не подобаюся. Я з ними вийду, ось скільки їх буде: я проти них один буду битися. Вони сходять з розуму, пишуть, обзиваються. Це божевілля! Мені здається, блекота їх просто забирає. Вони п'ють блекоту і з ними щось відбувається. Я прошу свій народ бути свідомим. Не дивіться телевізор! Прям голова випливає, якщо його дивитися! Що вони там мелють! Господи, та такого взагалі не можна говорити!" - обурився Олександр Усик.

Також він висловив обурення тим, що багато хто критикував Хресний хід у Києві.

"Ось нещодавно я дивився Хресний хід, приурочений до 1030-ліття Хрещення Русі. Ви бачили, скільки людей вийшло? Кому заважає, що виходить така кількість людей молитися? Хворі, чи що, я не знаю! Нехай люди йдуть, моляться, це ж добре! Благодать приходить на всю країну. Але ні, цим треба щось поговорити. Ну, нехай на мене кажуть, я не ображаюся. Ні на кого не кажіть, а на мене кажіть", - резюмував Усик.

"Якщо діти захочуть займатися боксом, я поясню, що це нелегко"

Олександру Усику задали питання про те, чи збирається він у майбутньому стати спортивним тренером. Боксер відповів, що поки в цьому не впевнений.

"У мене двоє дітей. Я, звичайно, треную сина, вчу його. Але я поки сам потребую тренерської підтримки. Поки що про мене як про тренера говорити рано", - відповів спортсмен.

Фото: instagram.com/usykaa

Також його запитали, чи планує він віддавати своїх підростаючих дітей на заняття боксом.

"Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб мої діти самі вирішили. Мені б не хотілося, щоб вони таким чином, як я, заробляли собі на життя. Мені б хотілося, щоб вони закінчили школу благополучно, і це буде головним пріоритетом для мене. Щоб закінчили університет, інститут. Нехай вони будуть банкірами, чому ні. Чудова посада! Про політику не буду говорити, не дуже б хотілося, щоб вони туди йшли. Якщо діти захочуть займатися боксом, я поясню, що це нелегко. Якщо захочуть – що ж робити, будемо допомагати", - пояснив Олександр Усик.

Один з журналістів дивився інтерв'ю промоутера колишнього чемпіона WBC у важкій вазі Майріса Брієдіса, який сказав: "Якщо на землю прилетіли б інопланетяни і запитали, що таке бокс, ми б показали йому бій Олександра Усика". Таке ж питання журналіст поставив Олександру під час пре-сконференції.

"Я б насправді показав їм Київ для початку. А потім посадив би їх у свою машину, повозив иб по Україні і показав би їм наші дороги. Міністр дуже багато говорив. Я, до речі, передаю йому привіт. Я два з половиною місяці тому за два тижні вбив чотири колеса, які не підлягають ремонту. Привіт вам, з повагою", - відреагував Усик.

"Я буду пахати, і навіть ще більше"

Після поєдинку з Гассієвим у Москві у Олександра залишилося враження радості від того, як бій сприймав зал, зізнався він.

"Я запам'ятав, як люди поводилися, коли грали два гімни, коли ми боксували, коли ми вже закінчили боксувати. Підтримували і мене, і Мурата, опонента. Підтримка була інтелігентною і культурною. Не було образ, не було криків неприємних. Всі радісно закінчилося. Люди чекали на вулиці. Після того, як я здав допінг і закінчилися всі процедури, я вийшов із залу о 4 ранку або на початку п'ятого, ми поїхали з дружиною в номер. Там стояли люди, які співали. Це були не українці. Я не знаю, звідки були ці люди. Вони чекали, щоб сфотографуватися. Ми сфотографувалися і я поїхав", – згадав спортсмен.

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Чемпіона також запитали, як він стежить за вагою і як надалі планує адаптувати свій режим харчування.

"Вагу абсолютно не ганяю. Всі питання – до Олександра Фоке. Це він все робить, годує, слідкує за моєю вагою. Я в останні дні нормально їм і п'ю. Абсолютно не відчуваю голоду і спраги. Як зміниться мій режим при перехід у суперважку категорію? Та ніяк! Я й надалі буду пахати, і навіть ще більше. І буду їсти додаткову порцію макаронів", - розповів він.

Також він зізнався, що любить макарони з кетчупом. Хоча додав, що після такого його зізнання діти, можливо, будуть каже своїм мамам: "дивись, навіть Усик їсть кетчуп!".

"Кетчуп мені взагалі не можна! Саша не дозволяє. Але іноді ложечку замішую і з макаронами їм. Просто макарони з кетчупом. І сирочком теж можна посипати", - сказав він.

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До речі, раніше Володимир Гройсман написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, що буде просити президента про присвоєння Усику звання Героя України. Сам же Усик тоді заявив, що навіть не чув про таку ідею прем'єр-міністра України.

Також стало відомо, що журналіст Аркадій Бабченко і письменник Сергій Лойко посварилися в мережі через перемогу Усика.