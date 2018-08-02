"Не відчуваю голоду і спраги": Олександр Усик назвав свою улюблену страву

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Знаменитий боксер Олександр Усик поспілкувався з фанами в Києві

Днями чемпіон світу Олександр Усик зустрівся з журналістами і фанами в одному з ТРЦ Києва. Знаменитому спортсмену задавали багато питань.

Багато хто цікавився харчуванням спортсмена, особливо під час його переходу в суперважку категорію.

Чемпіона, зокрема, запитали, як він стежить за вагою і як надалі планує адаптувати свій режим харчування.

Відео: Олександр Усик зустрівся з фанами у Києві (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

"Вагу абсолютно не ганяю. Всі питання – до Олександра Фоки (Олександр Фока - дієтолог Олександра Усика - ред.). Це він все робить, слідкує за моїм вагою. Я в останні дні нормально їм і п'ю. Абсолютно не відчуваю голоду і спраги. Як зміниться мій режим при перехід у суперважку категорію? Та ніяк! Я і далі буду пахати, і навіть ще більше. І буду їсти додаткову порцію макаронів", - рассказал він.

Усик зізнався, що любить макарони з кетчупом. Хоча при цьому додав, що після такого визнання діти, можливо, будуть каже своїм мамам: "дивись, навіть Усик їсть кетчуп!".

"Кетчуп мені взагалі не можна! Саша не дозволяє. Але іноді ложечку замішую і з макаронами їм. Просто макарони з кетчупом. І сирочком теж можна посипати", - сказав він.

Нагадаємо, в недавньому поєдинку Олександр Усик здобув впевнену перемогу над Муратом Гассієвим.

Відео: Спортсмени одночасно відправляють один одного в нокаут (video.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України, написав на своїй офіційній сторінці в Facebook, що буде просити президента про присвоєння Усику звання Героя України. Сам же Усик тоді заявив, що навіть не чув про таку пропозицію Володимира Гройсмана.

Крім того, відомий журналіст Аркадій Бабченко і письменник Сергій Лойко посварилися в мережі через перемогу Усика.