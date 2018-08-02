"Головним пріоритетом для мене": Усик розповів, чи хоче бачити своїх дітей в політиці

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Усик підкреслив, що хотів би, щоб його діти самі обирали собі професію

Олександр Усик нещодавно зустрівся з журналістами і фанами в одному з ТРЦ Києва. Знаменитому боксерові задавали багато питань, в тому числі і про його родину. Спортсмена запитали, ким би він хотів бачити своїх дітей в майбутньому.

Усик підкреслив, що хотів би, щоб його діти самі обирали собі професію. Олександр зізнався, що тренує свого сина, але не хотів би, щоб хлопчик пішов по його стопах.

Фото: Олександр Усик (a-usyk.com)

"У мене двоє дітей. Я, звичайно, треную сина, вчу його... Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб мої діти самі вирішили. Мені б не хотілося, щоб вони таким чином, як я, заробляли собі на життя. Мені б хотілося, щоб вони закінчили школу благополучно, і це буде головним пріоритетом для мене. Щоб закінчили університет, інститут. Нехай вони будуть банкірами, чому немає. Чудова посада!" – каже боксер.

Спортсмену, до речі, не дуже подобається ідея, щоб його діти стали політиками.

"Про політику не буду говорити, не дуже б хотілося, щоб вони туди йшли. Якщо діти захочуть займатися боксом, я поясню, що це нелегко. Якщо захочуть – що ж робити, будемо допомагати", - пояснив Усик.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик розповів про критику в соцмережах, кар'єрі і поєдинку в Москві.

Також Усик здивував фанатів, назвавши своє улюблене блюдо.

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