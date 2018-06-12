"Я думал точно так же": знаменитый актер оправдал ксенофобское высказывание Тягнибока

Депутат оскорбительно высказался о евреях

Украинский актер театра и кино Богдан Бенюк, который в прошлом созыве Верховной Рады был народным депутатом от "Свободы", оправдал Олега Тягнибока за его ксенофобское высказывание. Как сообщил артист в интервью "Гордону", он тоже так думал.

В 2004 году лидер ВО "Свобода" заявил "борьбе с ж*дами и другой нечистью".

"Я вам говорю: тогда, в 2004 году, я думал точно так же, как Олег Тягнибок. Потом мое мнение поменялось", - заявил Богдан Бенюк и добавил, что извинятся за слова лидера партии не будет.

Актер отметил, что ему стыдно за многие подобные высказывания, которые были сказаны разными политиками.

"И если трогать эти вещи и вспоминать, кто где был в 17-м году, и кто таскал бревно с Лениным, то мы можем далеко зайти. Сейчас – настоящее время. Мы понимаем, что в определенный период существуют раздражители, которые могут попасть под обстрел. В то время, когда Олег сказал эту фразу, к сожалению, в ней была доля правды. Но мы понимаем, что эти вещи уже прошли, и не нужно все время педалировать эту тему и говорить, что только Тягнибок в этом виноват", - высказался Богдан Бенюк.

Напомним, ксенофобское высказывание Тягнибока прозвучало во времена Оранжевой революции.

"Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с ж*двой и прочей нечистью...", - заявил тогда политик.

Ранее нардеп отличился скандальным заявлением о Сенцове.

Скандальный народный депутат Евгений Мураев цинично высказался о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, назвав его террористом. Заявление прозвучало в эфире канала "112 Украина".

Коротко о главном за 12 июня