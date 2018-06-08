"Он является террористом": нардеп отличился скандальным заявлением о Сенцове (видео)

Политик назвал заключенного в РФ режиссера террористом

Скандальный народный депутат Евгений Мураев цинично высказался о политзаключенном украинском режиссере Олеге Сенцове, назвав его террористом. Заявление прозвучало в эфире канала "112 Украина".

"Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - заявил Мураев.

Видео: Евгений Мураев (youtube.com/112 Украина)

На заявление Мураева отреагировали в сети.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что нардеп должен ответить за оскорбление узника Кремля и лишиться депутатского мандата.

"Если Верховная Рада хотя бы на грамм себя уважает, то скотина Мураев будет лишен депутатского мандата. В мирной цивилизованной стране этот подонок попал бы в тюрьму как пособник террористов, а если бы была объявлена настоящая война, то Мураева бы пристрелили как предателя на месте. Интересно, как отреагирует парламент на это демонстративное и спланированное оскорбление умирающего за свои принципы человека и гражданина Украины агентом российских спецслужб Мураевым?" – возмутился журналист Юрий Бутусов.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

"Российский агент и владелец NewsOne Мураев называет Олега Сенцова террористом, который готовил поджоги и подрывы зданий, так что "героем его может считать только националистическая часть украинцев", - написал журналист Айдер Муждабаев и призвал бойкотировать канал NewsOne.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Если вы не знали, как выглядит дно, то примерно вот так и выглядит… Евгений Мураев не идиот. Он всего лишь зарабатывает деньги и делает карьеру. Единственная проблема в том, что в его картинке будущего, судя по всему, нет места для Украины и украинцев. В лучшем случае, найдется место для "Малороссии" и "малоросов", - написал журналист Павел Казарин.

Скриншот поста (facebook.com/kazarin.pavel)

Ранее Джемилев объяснил, при каких условиях могут освободить Сенцова.

Джемилев сам провел в заточении 15 лет. Тогда он голодал 303 дня. В подтверждения своих слов о варианте освобождения Сенцова, Джемилев привел трагический пример.

Олег Сенцов. Один в поле воин