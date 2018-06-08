"Він є терористом": нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцова (відео)

Політик назвав ув'язненого в РФ режисера терористом

Скандальний народний депутат Євген Мураєв цинічно висловився про політув'язненого українського режисера Олега Сенцова, назвавши його терористом. Заява прозвучала в ефірі каналу "112 Україна".

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору того, що людина готувала підпали і вибухи, для частини населення він є терористом. Для націоналістичної частини, напевно, він є героєм. Час розставить на свої місця, хто правий, а хто не правий", - заявив Мураєв.

Відео: Євген Мураєв (youtube.com/112 Україна)

На заяву Мураєва відреагували в мережі.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що нардеп повинен відповісти за образу в'язня Кремля і позбутися депутатського мандату.

"Якщо Верховна Рада хоча б на грам себе поважає, то скотина Мураєв буде позбавлений депутатського мандата. У мирній цивілізованій країні цей покидьок потрапив би у в'язницю як посібник терористів, а якщо б була оголошена справжня війна, то Мураєва б пристрелили як зрадника на місці. Цікаво, як відреагує парламент на цю демонстративну і сплановану образу вмираючої за свої принципи людини і громадянина України агентом російських спецслужб Мураєвим?" – обурився журналіст Юрій Бутусов.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

"Російський агент і власник NewsOne Мураєв називає Олега Сенцова терористом, який готував підпали і підриви будинків, так що "героєм його може вважати тільки націоналістична частина українців", - написав журналіст Айдер Муждабаєв і закликав бойкотувати канал NewsOne.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Якщо ви не знали, як виглядає дно, то приблизно ось так і виглядає... Євген Мураєв не ідіот. Він всього лише заробляє гроші і робить кар'єру. Єдина проблема в тому, що в його зображенні майбутнього, судячи з усього, немає місця для України і українців. У кращому випадку, знайдеться місце для "Малоросії" та "малоросів", - написав журналіст Павло Казарін.

Скріншот поста (facebook.com/kazarin.pavel)

Раніше Джемілєв пояснив, за яких умов можуть звільнити Сенцова.

Джемілєв сам провів в ув'язненні 15 років. Тоді він голодував 303 дня. В підтвердження своїх слів про варіант звільнення Сенцова, Джемілєв навів трагічний приклад.

Олег Сенцов. Один у полі воїн