Джемилев объяснил, при каких условиях могут освободить Сенцова

По его словам, это возможно лишь при одном варианте развития событий

Политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова могут освободить только в том случае, если ему осталось жить не долго, чтобы он не умирал в тюрьме. Такое мнение высказал народный депутат Украины от БПП, диссидент Мустафа Джемилев, передает "Украинская правда".

"Освобождение возможно, когда человеку осталось жить немного. И не хотят, чтобы он умирал в тюрьме. Это называется актирование, его актируют, то есть освобождают. В случае политической голодовки это маловероятно. Это даст возможность и другим объявлять голодовки", - сказал он.

Джемилев сам провел в заточении 15 лет. Тогда он голодал 303 дня. В подтверждения своих слов о варианте освобождения Сенцова, Джемилев привел трагический пример.

Он рассказал об Анантолии Марченко, который в 1989 году объявил голодовку, в результате чего умер. Требовал Марченко того же, что и Сенцов - освободить всех политзаключенных. Тогда в мире поднялся большой шум и из тюрем начали выпускать наиболее именитых.

"Если сейчас западные страны введут жесткие санкции по отношению к России в ответ на эту голодовку, то это будет большим результатом. Хотя самой главной цели он достиг – привлек максимальное внимание. Сказано столько о беспределе и беззаконии российских органов. Хотя, если говорить цинично, то смерть Сенцова, конечно, вызовет еще больший резонанс..." - подытожил он.

Напомним, что Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения по делу "крымских террористов". 14 мая 2018 года украинский режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Ранее сестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии.

"Сейчас самая главная опасность - это отказ почек. Но врачи сказали, что "умереть тебе все равно не дадут". Будет принудительное кормление, когда в нос задвигается трубка и вливается жидкость - этот метод даже в России приравниваются к пыткам", - отметила она.

Олег Сенцов. Один в поле воин