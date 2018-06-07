Грозит отказ почек: сестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии

Режиссер похудел на восемь килограмм

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о состоянии незаконно осужденного режиссера, который голодает более 20 дней. Об этом она сообщила в комментарии UA.TV.

"О цинге (болезнь, вызываемая недостатком витаминов в организме и выражающаяся в разрыхлении и кровоточивости десен - ред.) речь не идет. Олег действительно потерял один зуб, а второй сейчас крошится", - отметила сестра Сенцова.

"Как сообщил адвокат, он похудел на 8 кг еще от подготовки к голоданию. Через день он получает терапию - глюкозу и группу витаминов. Также он пьет теплую воду. Это все, на чем он сейчас живет. Кроме того, адвоката очень смутил взгляд Олега. Он сказал: "Ощущение, что он какой-то пленкой покрылся", - рассказала Каплан.

Врачи предупреждают заключенного, что он подошел к черте, после которой возврата уже не будет.

"Сейчас самая главная опасность - это отказ почек. Но врачи сказали, что "умереть тебе все равно не дадут". Будет принудительное кормление, когда в нос задвигается трубка и вливается жидкость - этот метод даже в России приравниваются к пыткам", - отметила она.

"Но они говорят Олегу об этом прямо. Страшно то, что непонятно, когда начнутся необратимые последствия", - сказала сестра режиссера.

Напомним, Олег Сенцов был осужден на 20 лет заключения по делу "крымских террористов". 14 мая украинский режиссер объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Ранее сообщалось, что Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)