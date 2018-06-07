Загрожує відмова нирок: сестра Олега Сенцова розповіла про його стан

Режисер схуд на вісім кілограмів

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла про стан незаконно засудженого режисера, який голодує більше 20 днів. Про це вона повідомила в коментарі UA.TV.

"Про цингу (хвороба, що викликається нестачею вітамінів в організмі і виражається в розпушенні і кровоточивості ясен - ред.) мова не йде. Олег дійсно втратив один зуб, а другий зараз кришиться", - зазначила сестра Сенцова.

"Як повідомив адвокат, він схуд на 8 кг ще від підготовки до голодування. Через день він отримує терапію - глюкозу і групу вітамінів. Також він п'є теплу воду. Це все, на чому він зараз живе. Крім того, адвоката дуже збентежив погляд Олега. Він сказав: "Відчуття, що він якийсь покрилася плівкою", - розповіла Каплан.

Лікарі попереджають ув'язненого, що він підійшов до межі, після якої повернення вже не буде.

"Зараз головна небезпека - це відмова нирок. Але лікарі сказали, що "померти тобі все одно не дадуть". Буде примусове годування, коли в ніс засувається трубка і вливається рідина - цей метод навіть у Росії прирівнюються до тортур", - зазначила вона.

"Але вони кажуть Олегу про це прямо. Страшно те, що незрозуміло, коли почнуться незворотні наслідки", - сказала сестра режисера.

Нагадаємо, Олег Сенцов був засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня український режисер оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Раніше повідомлялося, що Сенцов хоче відмовитися від примусового годування.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)