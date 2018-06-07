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Загрожує відмова нирок: сестра Олега Сенцова розповіла про його стан

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:16
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Режисер схуд на вісім кілограмів

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла про стан незаконно засудженого режисера, який голодує більше 20 днів. Про це вона повідомила в коментарі UA.TV.

"Про цингу (хвороба, що викликається нестачею вітамінів в організмі і виражається в розпушенні і кровоточивості ясен - ред.) мова не йде. Олег дійсно втратив один зуб, а другий зараз кришиться", - зазначила сестра Сенцова.

"Як повідомив адвокат, він схуд на 8 кг ще від підготовки до голодування. Через день він отримує терапію - глюкозу і групу вітамінів. Також він п'є теплу воду. Це все, на чому він зараз живе. Крім того, адвоката дуже збентежив погляд Олега. Він сказав: "Відчуття, що він якийсь покрилася плівкою", - розповіла Каплан.

Лікарі попереджають ув'язненого, що він підійшов до межі, після якої повернення вже не буде.

"Зараз головна небезпека - це відмова нирок. Але лікарі сказали, що "померти тобі все одно не дадуть". Буде примусове годування, коли в ніс засувається трубка і вливається рідина - цей метод навіть у Росії прирівнюються до тортур", - зазначила вона.

"Але вони кажуть Олегу про це прямо. Страшно те, що незрозуміло, коли почнуться незворотні наслідки", - сказала сестра режисера.

Нагадаємо, Олег Сенцов був засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня український режисер оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Раніше повідомлялося, що Сенцов хоче відмовитися від примусового годування.

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Теги: Олег Сенцов
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