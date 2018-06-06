"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления

Режиссера приговорили к 20 годам заключения

Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, пишет УНИАН.

"Что касается Сенцова, насколько я узнала ситуацию от Дмитрия Динзе, он находится действительно на пределе, все очень плохо, уже все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он полагает, на этой неделе, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении через капельницу через нос", - заявила она.

Авокат рассказала, что врач колонии заявил, что не даст "человеку умереть здесь. Сенцов к этому готов, готов к смерти, я имею в виду, не к принудительному кормлению, он будет от него отказываться".

"Я буду голодать до смерти", - сказал Олег Сенцов адвокату.

Напомним, что режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму весной 2014 года сотрудники ФСБ РФ. Его приговорили к 20 годам заключения. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.

Ранее в сети появилось эмоциональное видео встречи матерей украинских политзаключенных.

Мать Александра Лариса Кольченко решила познакомиться с мамой Олега Сенцова Людмилой Георгиевной. Две матери встречаются впервые за четыре года, они обнимаются, плачут и первые минуты просто молчат.

Олег Сенцов. Один в поле воин