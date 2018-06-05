Мать Александра Кольченко Лариса решила познакомиться с мамой Олега Сенцова Людмилой Георгиевной

В сети появилось эмоциональное видео встречи матерей украинских политзаключенных в РФ - режиссера из оккупированного Крыма Олега Сенцова и крымчанина Александра Кольченко. Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" на своей странице в Facebook.

Мать Александра Лариса Кольченко решила познакомиться с мамой Олега Сенцова Людмилой Георгиевной. Две матери встречаются впервые за четыре года, они обнимаются, плачут и первые минуты просто молчат.

Фото: Мамы украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко (facebook.com/krymrealii)

"Ну я не знаю, пусть прислушивается к матерям ‒ и та, и другая, скажи, прямо в слезах тебя просят ‒ нельзя голодать. Ему дальше жить, это что? Затем попробуй восстановиться. Нельзя ему голодать", ‒ говорит Людмила Сенцова.

Также матери украинских политзаключенных в РФ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", - сказала Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь к президенту обратилась мать Александра Кольченко. "Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве", - сказала Лариса Кольченко, мать Александра Кольченко.

Ранее собщалось, что Олег Сенцов, который голодает в тюрьме 23 день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" (G7).

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