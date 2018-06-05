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У мережі з'явилося емоційне відео зустрічі матерів українських політв'язнів

STYLERLIFE        05.06.2018 - 22:24
Фото: Мами українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко (facebook.com/krymrealii)
Фото: Мами українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко (facebook.com/krymrealii)

Мати Олександра Кольченко Лариса вирішила познайомитися з мамою Олега Сенцова Людмилою Георгіївною

У мережі з'явилося емоційне відео зустрічі матерів українських політв'язнів в РФ - режисера з окупованого Криму Олега Сенцова і кримчанина Олександра Кольченко. Відео опублікувало видання "Крим. Реалії" на своїй сторінці в Facebook.

Мати Олександра Лариса Кольченко вирішила познайомитися з мамою Олега Сенцова Людмилою Георгіївною. Дві матері зустрічаються вперше за чотири роки, вони обіймаються, плачуть і перші хвилини просто мовчать.

Фото: Мами українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко (facebook.com/krymrealii)

"Ну я не знаю, нехай прислухається до матерям ‒ і та, і інша, скажи, прямо в сльозах тебе просять не голодувати. Йому далі жити, це що? Потім спробуй відновитися. Не можна йому голодувати", ‒ каже Людмила Сенцова.

Також матері українських політв'язнів в РФ звернулися до президента України Петру Порошенку з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

"Пан Порошенко, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять у російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Мій син вже пішов на крайній захід - на голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в'язниці", - сказала Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова.

У свою чергу до президента звернулася мати Олександра Кольченко. "Шановний пане президент, звертаюся до вас. Зробіть все можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні у президента, ні у своїй державі", - сказала Лариса Кольченко, мати Олександра Кольченко.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов, який голодує у в'язниці 23 день, написав лист лідерам країн "Великої сімки" (G7).

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Теги: Олег Сенцов, политические преследования в России, Александр Кольченко
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