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"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування

STYLERLIFE        06.06.2018 - 15:22
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Режисера засудили до 20 років ув'язнення

Політв'язень український режисер Олег Сенцов готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. Про це повідомила адвокат Ольга Дінз, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, пише УНІАН.

"Що стосується Сенцова, наскільки я дізналася ситуацію від Дмитра Дінз, він дійсно знаходиться на межі, все дуже погано, вже все дуже погано. Лікар колонії дійсно стурбований і, як він вважає, на цьому тижні, протягом тижня буде вирішуватися питання про його примусовому годуванні через крапельницю через ніс", - заявила вона.

Авокат розповіла, що лікар колонії заявив, що не дасть людині померти тут. Сенцов до цього готовий, готовий до смерті, я маю на увазі, не до примусового годування, він буде від нього відмовлятися".

"Я буду голодувати до смерті", - сказав Олег Сенцов адвокату.

Нагадаємо, що режисера Олега Сенцова затримали в Криму навесні 2014 року співробітники ФСБ РФ. Його засудили до 20 років ув'язнення. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.

Раніше у мережі з'явилося емоційне відео зустрічі матерів українських політв'язнів.

Мати Олександра Лариса Кольченко вирішила познайомитися з мамою Олега Сенцова Людмилою Георгіївною. Дві матері зустрічаються вперше за чотири роки, вони обіймаються, плачуть і перші хвилини просто мовчать.

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Теги: Олег Сенцов
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