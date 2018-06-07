Джемілєв пояснив, за яких умов можуть звільнити Сенцова

За його словами, це можливо лише при одному варіанті розвитку подій

Політв'язня українського режисера Олега Сенцова можуть звільнити лише в тому випадку, якщо йому залишилося жити не довго, щоб він не помирав у в'язниці. Таку думку висловив народний депутат України від БПП, дисидент Мустафа Джемілєв, передає "Українська правда".

"Звільнення можливе, коли людині залишилося жити трохи. І не хочуть, щоб він помирав у в'язниці. Це називається актування, його актируйте, тобто звільняють. У разі політичної голодування це малоймовірно. Це дасть можливість і іншим оголошувати голодування", - сказав він.

Джемілєв сам провів в ув'язненні 15 років. Тоді він голодував 303 дні. В підтвердження своїх слів про варіант звільнення Сенцова, Джемілєв привів трагічний приклад.

Він розповів про Анантолія Марченко, який в 1989 році оголосив голодування, внаслідок чого помер. Вимагав Марченко того ж, що і Сенцов - звільнити всіх політв'язнів. Тоді у світі піднявся великий шум і з в'язниць почали випускати найбільш іменитих.

"Якщо зараз західні країни введуть жорсткі санкції по відношенню до Росії у відповідь на цю голодування, то це буде великим результатом. Хоча самої головної мети він досяг – привернув максимальну увагу. Сказано стільки про свавілля і беззаконня російських органів. Хоча, якщо говорити цинічно, то смерть Сенцова, звичайно, викличе ще більший резонанс..." - підсумував він.

Нагадаємо, що Олег Сенцов був засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів". 14 травня 2018 року український режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

Раніше сестра Олега Сенцова розповіла про його стан.

"Зараз головна небезпека - це відмова нирок. Але лікарі сказали, що "померти тобі все одно не дадуть". Буде примусове годування, коли в ніс засувається трубка і вливається рідина - цей метод навіть у Росії прирівнюються до тортур", - зазначила вона.

Олег Сенцов. Один у полі воїн